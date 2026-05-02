Cine coreano, retrato político europeo, 'Belle epoque' y 'La niña de tus ojos', en mayo en la Filmoteca Rafael Azcona

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LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Rafael Azcona ha programado para el mes de mayo ocho películas que invitan a recorrer distintas cinematografías y sensibilidades, desde el cine surcoreano contemporáneo hasta el retrato político europeo, sin olvidar dos de los títulos más reconocidos del Universo Azcona, 'Belle epoque' y 'La niña de tus ojos'.

Las proyecciones tendrán lugar los martes y miércoles, a las 19,30 horas, en la sala Gonzalo de Berceo.

El ciclo dedicado al cine coreano se abrirá el martes, 5 de mayo, con '12.12: The Day' ('Seúl 12.12'), dirigida por Kim Sung-su. Ambientada en la Corea del Sur de 1979, tras el asesinato del presidente Park Chung-hee, la película reconstruye las tensiones políticas y militares que marcaron el intento de golpe de Estado del general Chun Doo-gwang frente a la oposición del general Lee Tae-shin. Con 141 minutos de duración y rodada en coreano (VOSE), combina el thriller político con el drama histórico.

Dentro del apartado 'Conflictos', el miércoles, 6 de mayo, se proyectará 'La buena hija', de Júlia de Paz Solvas. Este largometraje español, de 101 minutos, parte de la separación de los padres de Carmela para explorar, a través de tres generaciones de mujeres, los vínculos familiares, la admiración filial y la necesidad de redefinir el propio futuro. La película fue nominada a la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga 2026.

El ciclo 'Estrenos sin estrenar' continuará el martes, 12 de mayo, con 'Le mage du Kremlin' ('El mago del Kremlin'), dirigida por Olivier Assayas y basada en la novela de Giuliano Da Empoli. Con 156 minutos de duración y rodada en inglés (VOSE), el filme sitúa la acción en la Rusia postsoviética de los años noventa, donde un joven productor televisivo asciende hasta el círculo de poder vinculado a un ambicioso agente del KGB. La película fue nominada al León de Oro en el Festival de Venecia 2026.

La reflexión sobre las relaciones personales regresará el miércoles, 13 de mayo, con 'Voor de meisjes' ('Nuestras hijas'), del director neerlandés Mike van Diem. En esta producción holandesa, de 102 minutos, la amistad de dos matrimonios que comparten vacaciones en los Alpes se ve sacudida por un accidente que afecta a sus hijas adolescentes, en un relato que evoluciona hacia el thriller psicológico.

El martes, 19 de mayo, se exhibirá 'Zwei Staatsanwälte' ('Dos fiscales'), de Sergei Loznitsa, también dentro de 'Estrenos sin estrenar'. Ambientada en la Unión Soviética de 1937, la película -rodada en ruso (VOSE) y con una duración de 118 minutos- sigue a un joven fiscal que decide investigar una posible injusticia en el contexto de las purgas estalinistas, enfrentándose al aparato represivo del régimen. El filme fue nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025 y recibió el Premio FIPRESCI en la Seminci de Valladolid.

El ciclo coreano se cerrará el miércoles, 20 de mayo, con 'Jam' ('Sleep'), de Jason Yu. Este thriller psicológico, de 95 minutos, aborda la inquietud de una mujer embarazada ante los cada vez más perturbadores episodios de sonambulismo de su marido. Presentada en el Festival de Sitges 2023, la película combina el suspense con elementos de terror y drama doméstico.

En el marco del 'Universo Azcona', la Filmoteca recuperará el martes, 26 de mayo, 'Belle Époque', dirigida por Fernando Trueba y con guion del riojano Rafael Azcona. Estrenada en 1992 y con 108 minutos de duración, la película -ambientada en los meses previos a la Segunda República- obtuvo el Oscar a la 'Mejor Película de Habla No Inglesa' en 1993.

La programación concluirá el miércoles, 27 de mayo, con 'La niña de tus ojos', también dirigida por Fernando Trueba y escrita, entre otros, por Rafael Azcona. Con 121 minutos de duración, la cinta sitúa su acción en los estudios alemanes de la UFA durante la Guerra Civil española y obtuvo siete Premios Goya, incluidos los de mejor película y mejor actriz para Penélope Cruz.

Todas las sesiones comenzarán a las 19,30 horas en la sala Gonzalo de Berceo. El precio de las entradas será de 2,5 euros y de 2 euros para titulares de carnet joven. Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web https://www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.