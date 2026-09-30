El cine español del siglo XXI permite a espectadoras identificarse y pensar en si mismas de manera más auténtica y real

Archivo - 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa - FILMOTECA VASCA - Archivo

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cine español de las últimas dos décadas (2000-2025) ha generado un espacio de reconocimiento mutuo, permitiendo que la espectadora se identifique y se piense a sí misma de una manera más auténtica y real.

Es una de las conclusiones de la tesis doctoral de Angélica Rodríguez Sardinero (Alameda de la Sagra -Toledo-, 1982), que ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude' por su tesis titulada 'El espejo de lo cotidiano: subjetividades femeninas y estéticas de lo invisible en el cine español del siglo XXI'.

Desarrollada en el Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas -en el marco del programa 681D Doctorado en Humanidades (Real Decreto 99/2011)- la tesis ha sido dirigida por Miguel Ángel Muro Munilla y ha logrado la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

En su investigación doctoral, Angélica Rodríguez aborda la evolución de la subjetividad femenina en el cine español contemporáneo (2000-2025), analizando cómo las nuevas narrativas han reconfigurado la representación de las mujeres.

A través de un estudio cualitativo de veinticinco películas y las entrevistas de sus directoras, ha examinado el cambio desde los estereotipos tradicionales hacia personajes complejos que sitúan la ética de los cuidados, la carga mental y la gestión emocional en el centro del relato cinematográfico.

La investigación no solo se limita al análisis fílmico y de autoría, sino que incorpora la perspectiva de la recepción y la identificación, mediante la realización de cinefórums con espectadoras.

Los resultados respaldan que el cine español de las últimas dos décadas ha generado un espacio de reconocimiento mutuo, permitiendo que la espectadora se identifique y se piense a sí misma de una manera más auténtica y real; y, más concretamente, el cine dirigido por mujeres.

La doctora Rodríguez Sardinero afirma, en este sentido, que "las directoras de cine del siglo XXI han creado tal diversidad de problemáticas y respuestas frente a la vida, que una importante pluralidad de mujeres se identifica con ese cine", a diferencia de un cine anterior, que manejaba arquetipos básicos: la bruja, la madre abnegada (mater dolorosa), la femme fatal, la mujer objeto, etc.

"Hay más humanidad en esas mujeres, con más complejas, más variadas, y sobre todo, más admirables (no meros personajes secundarios). Es por eso que el cine se convierte en un diálogo entre lo que percibe la directora, y lo que percibe la espectadora", explica la doctora.

Igualmente, la tesis concluye que estas obras fílmicas actúan como herramientas de legitimación de la experiencia femenina cotidiana "rompiendo con la invisibilidad histórica de los afectos y los trabajos reproductivos"; y demuestra "que el cine actual no solo representa la realidad, sino que ofrece nuevos marcos de referencia para la construcción de la identidad femenina en la sociedad contemporánea", detalla Angélica Rodríguez.

"Esto -explica la doctora Rodríguez Sardinero- tiene que ver con verbalizar, visibilizar y, en algunos casos, denunciar la carga mental y emocional que tienen las mujeres en el ámbito de lo cotidiano. Como si siempre se han asociado a las mujeres, parecía que no existía una problemática ahí. Y hay películas que cuentan lo contrario, y la espectadora lo valida, siente ese mismo malestar".

Entre otras, la tesis presenta un estudio de películas como 'Cinco lobitos', 'La boda de Rosa', o 'La casa en llamas', a través de un análisis categórico, que no explica esta creación narrativa.

Finalmente, la tesis demuestra que el cine actual no solo representa la realidad, sino que ofrece nuevos marcos de referencia para la construcción de la identidad femenina en la sociedad contemporánea.

"El sentir femenino, mucho más cohesionado: las mujeres se identifican con las mujeres (antes nos esforzamos por identificarnos con los héroes masculinos). Hay una construcción de lo femenino mucho más variada y enriquecida, dejando de ser el segundo sexo (como decía Simon de Beauvoir), para ser un grupo con identidad propia y lugar en la comunidad", concluye la doctora Angélica Rodríguez.

En su investigación doctoral ha colaborado el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), del que es originaria, al promover uno de los cuatro cine-fórum que aparecen citados en su tesis, junto al organizado con profesoras del Colegio Caude, de Majadahonda (Madrid) y los de la Igualdad, Diversidad y Bienestar de la Universidad de La Rioja.