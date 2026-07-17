Los cines 'Embajadores' estrenan en Logroño su mejor versión, con 4 salas y 265 localidades en pleno centro de la ciudad - EUROPA PRESS

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Disfrutar del mejor cine, en pleno centro de Logroño. Éste era el objetivo que el programador cinematográfico, Félix Abel de la Cruz, llevaba pensando años y que este viernes ha visto la luz con el estreno de los nuevos cines Embajadores, situados en la calle Belchite. Un concepto de cine 'boutique' con 4 salas y 265 localidades que acercan la cultura y los mejores estrenos a todos los ciudadanos.

Tras años de gestión hasta encontrar el local "perfecto" y un periodo de obras de alrededor de 8 meses, los cines Embajadores están ya listos para recibir desde esta tarde a los logroñeses y riojanos. "Esto es para ellos porque si no, no tendría ningún sentido", ha afirmado el programador.

En concreto, y aunque toda la programación se puede conocer en https://cinesembajadores.es/logrono/, para esta tarde ya están disponibles las siguientes películas; La odisea, Omaha, MINIONS & MONSTERS y Los músicos, muchas de ellas también en V.O.S.E.

Antes de la apertura de salas, autoridades regionales y locales han podido visitar este nuevo cine cuya inversión ha rondado en torno a los 800.000 euros. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, han felicitado la iniciativa que cuenta como impulsores la firma riojana FC35 y el grupo Embajadores.

El proyecto también ha contado con el apoyo del Gobierno de La Rioja a través de RICARI, la ADER, y la familia Barrios Heredia será la propietaria del local.

Como ha reconocido Félix Abel de la Cruz hasta llegar al estreno el día de hoy "hemos visto más de cien locales para buscar la mejor ubicación. No ha sido fácil pero cuando vimos éste, nos encantó".

Tras agradecer la implicación de todos los apoyos recibidos, el promotor ha reconocido que "abrir un cine es muy caro y difícil sacarlo adelante. Por eso es fundamental estos socios "que nos han permitido llegar hasta aquí".

CINES "RACIONALES"

"Para nosotros era una obsesión estar en el centro y después ofrecer cines racionales. Estos cines son así, las pantallas son adecuadas para las butacas que tenemos y la programación será muy variada. Vamos a poner toda clase de cine, desde los grandes blockbusters -como se dice en el sector a películas independientes- apostaremos por la versión original y tendremos muchas ofertas. El precio es adecuado y contaremos con una programación cuidada".

Precisamente gracias a la racionalidad pueden trabajar con un número de empleados justos y unos gastos de energía adecuados.

Con respecto a las metas que se enmarca en el medio largo plazo, "esperamos pasar de los 100.000 espectadores. Entendemos que, ahora por ejemplo, tenemos unos meses de estreno un poco complicados pero lógicamente nosotros creemos que entre los 110.000 y los 120.000 son números alcanzables porque aparte de estas iniciativas, y la exhibición diaria de tardes de cine queremos hacer matinales, también que vengan chavales jóvenes, apostar por el cine 'senior'...", ha añadido.

UNA EXPERIENCIA "INOLVIDABLE"

Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado la "singularidad" de estos cines con salas "confortables, con la última tecnología de sonorización, exhibición y proyección".

Además ha destacado que cuenta "con las mejores butacas de cine del mundo que salen de Ezcaray". Seguro que todo ello "hace la experiencia del espectador inolvidable".

Como ha reconocido Capellán "que el cine y la cultura audiovisual se siga proyectando desde Logroño y que sigamos aumentando capacidades es muy importante".

Con todo ello, ha destacado, "creo que la vida cultural de Logroño y la cultura cinematográfica a la que está tan unida a esta tierra mejora con estas salas de exhibición y esta nueva iniciativa empresarial en la ciudad, es un regalo para todos, que ahora solo queda disfrutarla".

De Félix Abel de la Cruz, el presidente ha destacado su dilatada trayectoria empresarial en el sector cultural -desde 2009 con FC35- muy vinculado también al ámbito cultural independiente, cine original y comercial. También ha participado en la programación cinematográfica de Actual y con la programación de la Filmoteca Rafael Azcona.

"Su empeño y su empuje ha permitido conciliar todas estas voluntades y gracias a él Logroño puede disfrutar hoy de estos cines", ha finalizado.