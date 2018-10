Ciudadanos anuncia en el Parlamento que no apoyará los presupuestos de 2019

Actualizado 02/07/2018 12:58:17 CET

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, Diego Ubis, ha anunciado hoy que este partido no apoyará los Presupuestos de 2019 que, según el artículo 46 del Estatuto se deben presentar anted del 1 de octubre.

Ubis, que ha intervenido en el debate, en el Parlamento de La Rioja, del Proyecto de Ley que modifica la creación de la Agencia de Desarrollo Económico, ha hecho este anuncio por, ha dicho, "lealtad a los riojanos".

"El Partido Popular nunca ha sido de fiar, y ni el señor Ceniceros fue nuestro candidato ni sus presupuestos son los nuestros", ha dicho para explicar por qué nunca ha dado un "sí explícito" al Gobierno riojano.

"Hemos permitido durante estos años un gobierno y unos presupuestos, y no por esas sillas que siempre nos han ofrecido, que lo único que buscaban era controlar a este grupo", ha añadido.

Después, ha dicho: "Porque sabemos como se las gastan", y para que no "acusen a otros de su ineptitud" ha anunciado que no apoyará los presupuestos del próximo año.

Después, le ha avisado al "gobierno del dialogo" que tiene todo julio, agosto y septiembre para "gestionar" los presupuestos con el resto de partidos. "Con lo que está cayendo igual encuentran un voto de rebajas a precio de ganga", ha señalado.

"Me arrepiento de haber creído en la palabra del presidente de este Gobierno, se valoró que no hubiese presupuestos este año, pero se siguió adelante, y valoré creer en la palabra de este presidente de la comunidad, cosa que ahora no puedo hacer", ha dicho.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Jesús Ángel Garrido, le ha recriminado que hable de que "no quieren sillas". "Lo que pasa es que no les dejaron", ha dicho.

"Ya sabíamos que no querían aprobar los presupuestos", ha asegurado. Pero, ha añadido, la obligación del Gobierno es traerlos al Parlamento. "Luego ustedes explicarán por qué no los apoya", ha espetado.