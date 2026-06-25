El CJCC felicita a Lucas Ezquerro por su nombramiento como vicepresidente del Consejo de la Juventud de La Rioja - CJCC

LOGROÑO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra quiere expresar públicamente "su alegría y orgullo" por el nombramiento de nuestro secretario, Lucas Ezquerro González, como nuevo vicepresidente del Consejo de la Juventud de La Rioja, acordado en la tarde de ayer.

Este nombramiento supone "un merecido reconocimiento a su compromiso, dedicación y trabajo constante en favor de la juventud". Desde su responsabilidad como secretario del CJCC, Lucas ha demostrado día a día "su capacidad de iniciativa, su espíritu colaborativo y su firme voluntad de impulsar proyectos que favorezcan la participación, la convivencia y el protagonismo de las personas jóvenes".

"Quienes compartimos con él el trabajo cotidiano en nuestra entidad conocemos de primera mano su implicación, su cercanía y la ilusión con la que afronta cada actividad y cada nuevo proyecto".

Por ello, "tenemos la plena confianza de que desempeñará esta nueva responsabilidad con la misma entrega, responsabilidad y entusiasmo que demuestra en el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra".

"Estamos convencidos de que su labor como vicepresidente será enormemente valiosa y contribuirá a dejar una huella positiva entre la juventud riojana, fortaleciendo la participación juvenil y la colaboración entre las distintas entidades y consejos de juventud de nuestra comunidad autónoma".

"Desde esta gran familia que formamos el CJCC queremos apoyarle y animarle ante este importante reto. Para nuestra entidad es una satisfacción ver cómo uno de sus miembros asume nuevas responsabilidades desde las que podrá seguir trabajando por los intereses, las inquietudes y las oportunidades de la juventud de La Rioja", finalizan.