La clausura del 800º aniversario de la Beata Mª Urraca distinguirá a Chema Purón como Embajador del Monasterio de Cañas

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 29 de noviembre, a las 12 horas, el Monasterio de Cañas acogerá la gala de clausura del 800º aniversario de la elección de la Beata María Urraca como abadesa, una efeméride que ha concentrado a lo largo del año un numeroso programa de actividades para recuperar, divulgar y poner en valor la figura de esta ilustre riojana, venerada por su fama de santidad y bajo cuya dirección durante casi cuatro décadas el Monasterio de Cañas adquirió su máximo esplendor.

Como broche a este aniversario tendrá lugar la entrega de los galardones 'Legado de Luz', que reconocerán al cantautor riojano Chema Purón como 'Embajador del Monasterio de Cañas' y agradecerán la colaboración y el compromiso de la Diócesis de Calahorra y la Calzada-Logroño, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Cañas y la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil Aesclick.

El acto estará amenizado por el Coro Infantil Santísima Trinidad de Santo Domingo de la Calzada, que interpretará temas populares como 'No dudaría', de Antonio Flores; 'Pero a tu lado', de Los Secretos; 'Color esperanza', de Diego Torres; o 'Qué canten los niños', de José Luis Perales, entre otras canciones.