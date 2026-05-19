Club Deportivo Berceo y Proyecto Hombre se alían por la prevención de adicciones y por hábitos saludables en el deporte

José Ignacio Macías y Borja Lerma, en la presentación del convenio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Berceo y Proyecto Hombre La Rioja han firmado un convenio para establecer un marco de colaboración entre las partes que facilite la realización de actividades de prevención de adicciones y promoción de hábitos saludables en el ámbito deportivo, así como la organización de iniciativas solidarias.

Este martes se ha presentado esta iniciativa en la sede del Berceo con la presencia de parte de la junta gestora del club, encabezados por el gerente de la entidad, Borja Lerma y por José Ignacio Macías, director de Proyecto Hombre La Rioja.

Conscientes de que hoy en día se han extendido en edades tempranas conductas adictivas (a la tecnología, videojuegos, juego y también algunas sustancias) desde el Club Deportivo Berceo se quiere ofrecer a todas las familias y entrenadores del club las herramientas necesarias para identificarlas, prevenirlas y, en caso de que sea necesario, tratarlas.

Una tarea que va más allá de lo deportivo y pretende "crear un entorno saludable y de confianza donde nuestros jugadores y jugadoras, y sus familias, puedan encontrar el apoyo necesario en caso de identificar conductas que les preocupen más allá de lo estrictamente deportivo", ha explicado Borja Lerma.

Por su parte, desde Proyecto Hombre, entidad referente en La Rioja para el tratamiento de las adicciones, se considera que la implicación del entorno social y familiar es clave para que la intervención terapéutica sea un éxito.

Por eso, este acuerdo con el Club Deportivo Berceo es una oportunidad para ofrecer los programas específicos que desarrolla destinados al entorno, parte crucial para tratar una adicción.

En palabras de José Ignacio Macías, "el deporte tiene una capacidad enorme para educar en valores, generar vínculos sanos y detectar situaciones de vulnerabilidad antes de que se conviertan en problemas graves".

"Por eso -ha considerado el director de Proyecto Hombre La Rioja- este convenio va mucho más allá de una colaboración puntual: supone unir esfuerzos para proteger a nuestros jóvenes y acompañar también a sus familias".

Y ha valorado el hecho de que "un club deportivo dé este paso demuestra sensibilidad, compromiso social y una visión educativa del deporte, que integre la prevención y el bienestar emocional dentro de su cultura de club es una señal muy positiva".

"Ojalá este acuerdo sirva también de inspiración para otras entidades deportivas y sociales de La Rioja", ha reseñado José Ignacio Macías durante la presentación.

FORMACIÓN, COMPROMISO Y ACCIONES BENÉFICAS.

En el convenio firmado, que tendrá una duración inicial de un año, prorrogable anualmente salvo disentimiento de las partes, Proyecto Hombre La Rioja se compromete a diseñar e impartir acciones formativas en prevención de adicciones dirigidas a entrenadores y personal técnico del club, padres y madres, niños, niñas y jóvenes del club, adaptando los contenidos a cada grupo de edad.

Además, la entidad se encargará de asesorar al club tanto en la detección temprana de conductas de riesgo como en la promoción de hábitos saludables.

Y, por su parte, el CD Berceo se compromete a facilitar la realización de las acciones formativas, promover la participación activa de todos los grupos y organizar actividades benéficas y solidarias a favor de Proyecto Hombre La Rioja.

En esta línea, Lerma ha explicado que el 5% de la recaudación obtenida en el Torneo de Fútbol de la Cantera que se celebra este mismo sábado en Pradoviejo y que organiza el club, se destinará a Proyecto Hombre.

"Vamos a tener a más de 1.300 jugadores y jugadoras durante una jornada con más de 300 partidos y decenas de sorteos de entidades colaboradoras, por tanto, consideramos que es la mejor ocasión para visibilizar este convenio y comenzar a colaborar entre ambas entidades", ha concretado.

Este nuevo hito social del club se explicará con más detalle a todas las familias en las reuniones previas al inicio de temporada que se celebran cada año.

Como ha explicado el gerente del Berceo, "el club no solo es entrenamientos dos o tres veces a la semana y el partido del fin de semana, se comparten muchos momentos y es un entorno de confianza".

Ha añadido que "siempre el Berceo ha tenido esa vertiente social que estamos trabajando en recuperar y, más allá de lo lúdico, ahora afrontamos situaciones que requieren actuaciones especiales".

Por eso, ha resaltado que "este convenio es un valor añadido para todo el entorno de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes, que pueden llegar a caer en alguna conducta adictiva que requiere de intervención profesional", ha concretado.

"El objetivo es que cualquier miembro del club que crea que tiene un problema con el juego, la tecnología o con alguna sustancia, sepa que podemos ayudarle, por supuesto, con la confidencialidad y tratamiento que cada caso necesite. Y para que el que no, tenga la formación necesaria para prevenirlo, que también es esencial", ha concluido Lerma.

"NO NORMALIZAR CONDUCTAS".

Macías ha hecho especial hincapié durante la presentación en que "tenemos tan normalizado en la sociedad que los niños ven a sus padres cuando les sacan al parque y ¿con qué van los padres? Con el móvil. O van a una terraza y mientras ellos están jugando en los juegos infantiles de un parque, ¿qué están haciendo sus padres? Igual bebiendo alcohol".

"Creo -ha apuntado- que la posibilidad que nos ofrece el Club Deportivo de Berceo de intervenir con familias, con entrenadores y con los propios chicos es una labor educativa impagable que va a tener muchos beneficios en el futuro", destacanco especialmente la importancia de "la labor de prevención".

En sus palabras, "yo no estoy en contra de la cultura del vino, pero hay que ver cómo la gestionamos, cómo hablamos con nuestros hijos, qué es lo que nos preocupa de nuestros hijos" y ha puesto un ejemplo: "a nosotros nos viene mucha gente preocupada porque a su hijo le han pillado una piedrita de hachís pero sin embargo no les preocupa el que el fin de semana lleguen a casa en condiciones haciendo 'eses' antes de llegar al portal, porque se normaliza".

O se ha referido igualmente a que "vemos a muchos futbolistas famosos que hacen por ahí fiestas los fines de semana en las que hay alcohol y no sabemos qué más". "Esos modelos -ha subrayado- hay que ir quitándolos de lo que es esa normalidad, esa socialización, porque realmente no son nada saludables".

Por eso, ha defendido la necesidad de "hacer una labor de prevención con familias, con los propios chavales, con los entrenadores, con todos los que están alrededor, con toda la gente que tiene contacto con ellos, yo creo que es fundamental e importantísimo".

En el caso de otra de las adicciones extendidas, las pantallas, ha advertido Macías que "les llevan a poder jugar en nuestra casa, en su habitación, sin que nadie se entere, y luego, en el momento en que este chico o esta chica tenga su primera nómina y a día 4 no haya nada porque ya se ha gastado, o que empieza a haber robos en casa, o que empieza a pedir préstamos, se convierte en un gran problema".

"Entonces, poder atajar todo esto, explicarlo desde un contexto educativo, un contexto social, un contexto lúdico, deportivo, para nosotros es impagable esta oportunidad. Y por supuesto que vamos a estar ahí siempre", ha concluido el director de Proyecto Hombre La Rioja.