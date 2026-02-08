8 clubes de baloncesto y fútbol de La Rioja disputarán partidos contra el cáncer infantil con Unoentrecienmil

Alvaro y Joan Capdevila_Goles Contra el Cancer Infantil 20 - OLES CONTRA EL CANCER INFANTIL 2026

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8 clubes de baloncesto y de fútbol de La Rioja se han sumado ya a la cuarta edición de Canastas Contra el Cáncer Infantil y a la segunda de Goles Contra el Cáncer Infantil. En total, en toda España se han inscrito ya 422 clubes de las dos disciplinas.

Durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero, cuando se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, se disputarán partidos solidarios en todo el territorio nacional para destinar fondos al apoyo y la investigación de la enfermedad, que cada año se diagnostica a 1.600 menores solo en España.

Las iniciativas, que movilizan a miles de jugadores de cientos de clubes deportivos de toda España, están respaldadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Española de Baloncesto, además de las federaciones autonómicas.

Elena tiene 14 años, está superando una leucemia y es jugadora de baloncesto. Es la protagonista de la campaña Canastas Contra el Cáncer Infantil de este año y tiene claro que el deporte le está ayudando a acelerar su curación y a subirle el ánimo.

Cuando se enteró de que, aunque no pudiera ir a su club de Daganzo con la frecuencia habitual, podía seguir entrenando en la Aceleradora Unoentrecienmil del Hospital La Paz de Madrid, se puso muy contenta: "no me lo esperaba. Yo pensaba que no iba a encontrar momentos de felicidad durante este proceso pero sí los he tenido. Y lo tengo claro: yo soy más que el cáncer".

PADRINOS.

En esta edición, acompañan a Elena y Álvaro, pacientes oncológicos pediátricos Joan Capdevilla, ex jugador de la selección nacional de fútbol y campeón del mundo en 2010; Virginia Torrecilla, ex jugadora de la Selección Nacional y ex paciente de cáncer.

También Juana Camilión y Gracia Alonso, jugadoras de la selección femenina de baloncesto de la modalidad 3x3 y medalla de plata en las olimpiadas de París; Dani Stix, un referente del deporte paraolímpico español y uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos de BSR (Baloncesto en Silla de Ruedas), jugador del Ilunion Club y Javier Beirán, campeón del mundo con la selección española de baloncesto en 2019.

Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, señala que "el baloncesto un deporte que se caracteriza por su generosidad, así que estoy segura de que volveremos a demostrar, una vez más, que nos tomamos en primera persona los problemas de nuestra sociedad. Tener la oportunidad de ayudar a muchos niños enfermos merece un esfuerzo especial por nuestra parte".

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que conoció de primera mano la Aceleradora Unoentrecienmil en el Hospital La Paz de Madrid y a varios pacientes oncológicos pediátricos asegura que "estos niños y niñas van a tener todo nuestro apoyo desde la RFEF. Desde aquí animamos a que todos los clubes se sumen y metan muchos goles para ayudar a estos pequeños y sus familias. Tanto con goles que se traduzcan en apoyo a la investigación, como de un deporte que tiene tantos aficionados. Es el momento de mostrar la solidaridad del mundo del fútbol".

LAS INICIATIVAS.

Canastas Contra el Cáncer Infantil, que celebra este año su cuarta edición, nació en un club como gesto de apoyo a la labor investigadora de Unoentrecienmil. Con el paso del tiempo, la iniciativa ha crecido hasta convertirse en una cita consolidada en el calendario deportivo nacional, sumando cada vez a más clubes, federaciones y familias. En 2025 logró recaudar más de 226.000 euros gracias al apoyo de la Federación Española de Baloncesto, 16 federaciones autonómicas y numerosas entidades colaboradoras. En total, 407 clubes de toda España se sumaron.

A esta movilización se une por tercera vez Goles Contra el Cáncer Infantil a la que se ha unido este año la RFEF con el compromiso de su presidente Rafael Louzán, que visitó en persona la Aceleradora Unoentrecienmil y mantuvo una charla con los terapeutas y los niños enfermos de cáncer que acudieron para comentar cómo era su día a día allí y cómo les ayudaba la práctica de ejercicio en la Aceleradora.

En las dos ediciones anteriores, contó con el respaldo de seis federaciones territoriales y Escuelas Católicas, recaudando más de 48.000 euros y reuniendo a 237 clubes del país.

Los fondos recaudados se destinarán a la Aceleradora Unoentrecienmil, una línea de investigación continua presente en el Hospital La Paz de Madrid que analiza cómo la práctica del ejercicio físico durante el tratamiento de los niños con cáncer puede ayudar a su curación. Este proyecto nutre nuevas líneas de investigación que beneficiarán cada vez a más niños.

Los clubes que quieran participar en alguna de las disciplinas todavía pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web de Unoentrecienmil, indicando el número de equipos y jugadores participantes.

La Fundación invita a los clubes participantes a un reto compartido: en fútbol, donarán 5 euros por cada gol que marque el equipo; en baloncesto, cada punto anotado será un euro destinado a la lucha contra la enfermedad.