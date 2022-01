Cocina Económica, Europa Press La Rioja, Blanca Ruiz-Alejos y profesionales ámbito sanitario, premios Solidarios ONCE

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios Solidarios ONCE La Rioja ha otorgado los galardones de la edición 2021-2022 a Cocina Económica de Logroño, Europa Press La Rioja, Blanca Ruiz-Alejos y profesionales del ámbito sanitario en La Rioja.

La ONCE reconoce con este galardón a aquellas instituciones, medios de comunicación, persona física o estamento de la administración "que hayan exaltado valores relacionados con la integración de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales", afirman desde la organización.

En la categoría Institución, Organización, Entidad, ONG, el premio Solidarios es para la Cocina Económica de Logroño por su labor continuada de más de 125 años ayudando a aquellas personas más desfavorecidas, siendo más necesaria su acción en estos tiempos de pandemia.

En el apartado de medios de comunicación, programa, artículo o proyecto de comunicación ha resultado galardonada la agencia de noticias Europa Press La Rioja por llevar a cabo un seguimiento constante y continuo de las noticias que se generan en el ámbito de lo social desde su llegada a La Rioja en el año 2000.

En la categoría de Persona Física, el jurado otorga el Solidarios a Blanca Ruiz-Alejos por sus más de 40 años de voluntariado social en Cáritas entregada a los demás, dando lo mejor de sí misma, sirviendo a todos, escuchando y acompañando a las personas en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social con enorme compromiso y empatía.

Finalmente, en la categoría Estamento de la Administración Pública, el Premio Solidarios es otorgado a los profesionales del ámbito sanitario en La Rioja por su compromiso, sacrificio, atención, esfuerzo constante, entrega absoluta y dedicación ejemplar, durante la pandemia de la Covid-19 que nos ha tocado vivir desde marzo del año 2020.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE La Rioja 2021 ha estado compuesto por Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Belén Gonzalez Herrero, delegada territorial de la ONCE en La Rioja, Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE, Pablo Rubio Medrano, consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, Manuela Muro Ramos, presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en La Rioja (CERMI-La Rioja), Jaime Caballero Cubedo, presidente de la Plataforma Autonómica del Tercer Sector Social en La Rioja y Ana Castellanos Sáenz, decana del Colegio de Periodistas de La Rioja.

La entrega de los galardones tendrá lugar en el marco de la gala que se desarrollará el jueves 3 de febrero, a las 19,00 horas, en la Sala de Cámara del Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja Riojaforum.