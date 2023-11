Cocina Económica facilitará comida y cena a usuarios de CEOSIC de la Estrella que se encuentran en inclusión comunitaria

La entidad ayuda así a Cáritas en este centro para personas que salen de la cárcel pero no están en condiciones de volver a una vida normal



LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cocina Económica y Cáritas vuelven a unir fuerzas para ayudar a los más vulnerables con la firma de un convenio entre ambas entidades con el que se facilita diariamente y de forma gratuita la alimentación para las personas del Centro Educativo de Orientación y Seguimiento para la Inclusión Comunitaria (CEOSIC) que se sitúa en el barrio de La Estrella en Logroño.

Un convenio que -aunque es la primera vez que se firma- lleva más de 5 años en funcionamiento. Con este servicio de Cocina Económica da sustento alimenticio -comida y cena- para los usuarios de este centro -como máximo puede albergar a 10 personas- que son presos que acaban de salir de prisión.

Un servicio "sencillo pero fundamental" tal y como ha detallado el director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez, quien ha agradecido el esfuerzo de la Cocina Económica para dar comida y cena a estas personas los 365 del año.

"Cáritas es una entidad con recursos limitados y toda la ayuda es bienvenida", ha indicado.

Con este convenio el compromiso es seguir facilitando la alimentación adecuada a las personas que atiende Cáritas en este centro.

COLABORACIÓN

Como ha recordado "el clima de colaboración entre ambas entidades es muy fuerte. Trabajamos para intentar solucionar los problemas de las personas y es mejor hacerlos unidos. Tenemos claro que lo primero son siempre las personas y los medios que tenemos los ponemos a disposición inmediatamente y este es un buen ejemplo. No estamos nunca para competir sino que estamos para servir y la mejor manera de servir es haciéndolo juntos".

Por parte de Cocina Económica, el presidente de Cocina Económica, Emilio Carreras, ha asegurado que "estamos muy orgullosos y satisfechos de saber que ayudamos a Cáritas. Es muy beneficioso".

"Es un recurso que numéricamente no es muy importante pero cualitativamente sí porque va directo a personas de muy alta vulnerabilidad, son personas que han salido de la cárcel, a veces con permiso, otras en libertad condicional... pero que todavía no están en condiciones de volver a una vida normal porque están lejos de su tierra o no tienen familia".

Así, con el centro de La Estrella pueden vivir aquí y contar también con un programa de acompañamiento personalizado gracias al trabajo -entre otros- de dos técnicos.

"Hay personas que no saben vivir fuera de la cárcel y eso es muy duro y nosotros intentamos ayudarles porque la vida ahora es muy diferente a la que dejaron", ha finalizado Pérez.