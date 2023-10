El Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa pide al Ayuntamiento que corrija un panel sobre el Fuero de Logroño

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa ha reclamado al Ayuntamiento de Logroño la rectificación de "diversos errores" en la descripción del Fuero de Logroño, ya que "oculta el carácter leonés de la concesión de dicho Fuero".

En la Avenida de la Paz de la localidad riojana, ubicado a la altura del Ayuntamiento de Logroño, se puede encontrar un panel informativo que explica la historia del Fuero de Logroño, datado en 1095.

Desde CCRL consideran que el texto explicativo sobre el Fuero "contiene más que evidentes errores históricos". Uno de ellos es el título del primer apartado, al denominar 'La nueva "puerta" de Castilla' al año que se concedió el Fuero, ya que según exponen "en 1095 es anterior a la división del Reino de León, y por ende, cuando se produjo la concesión del Fuero a Logroño, esta formaba parte del Reino de León".

En dicho apartado se expone que: "Con Alfonso VI, Logroño, al igual que Nájera, pasaría a pertenecer a la Corona de Castilla. Por aquel entonces, segunda mitad del siglo XI, Nájera era la una ciudad de mayor importancia que el Logroño de esa misma época, tanto por su antigua condición de corte navarra, como por la presencia del Monasterio de Santa María la Real y su posición clave en la Ruta Jacobea."

Según el colectivo leonesista, dicho párrafo "no está en lo cierto, ni para la localidad de Logroño, ni para la de Nájera", puesto que "la Corona de Castilla no se considera que existió hasta 1230, con la llegada al reinado de Fernando III El Santo, entonces ya erigido como rey de Castilla, al heredar el Reino de León tras la muerte de Alfonso IX de León". Además, los leonesistas ponen el foco en que "cabe indicar que la denominación 'Corona de Castilla' es solo un método de los historiadores para abreviar, y que si nos atenemos a las armas reales, sería más correcto decir Corona de Castilla y de León".

"Tampoco concuerda la situación de los Reinos cristianos de la península ibérica en el año 1095", en el que se concede el fuero, puesto que según CCRL "en 1065, Fernando I dividió el Reino de León en 3 reinos para sus hijos, pero a partir de 1072, Alfonso VI, heredero del Reino de León, recupera los territorios correspondientes a los otros 2 reinos adyacentes, los de Castilla y de Galicia, considerándose por ende a partir de entonces como Reino de León a todo el territorio cristiano que hay al Oeste del Reino de Navarra".

Prosiguen indicando que "por tanto, en 1095 no existía dicho Reino de Castilla, y Alfonso VI era Rey de León, que englobaba a la ciudad de Logroño, y por supuesto, no existía ninguna Corona de Castilla, dado que dicho término, que sirve para agrupar varios reinos, no aparece hasta 1230".

Otra premisa de esta rectificación está en que "Logroño pasa a formar parte del Reino de Castilla con la separación del Reino de León a la muerte de Alfonso VII en 1158, entre sus dos hijos, siendo el monarca Alfonso VIII el primer rey castellano a partir de 1158", y concluyen este razonamiento "el Fuero que se describe en el panel fue concedido en 1095, por tanto anterior a la división del Reino de León, y por ende, cuando se produjo la concesión del Fuero a Logroño, esta formaba parte del Reino de León."

Expuesto todo lo anterior, el colectivo leonesista concluye reclamando que "en virtud de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, del derecho de rectificación, se solicita al Ayuntamiento de Logroño a que corrija los errores anteriormente citados en dicho panel".