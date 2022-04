El Colegio de Enfermería critica el uso "cuidados integrales' a una Fundación y a los transportes sanitarios

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de La Rioja entiende que no debería usarse la expresión 'cuidados integrales' a una Fundación y a los transportes sanitarios. La entidad, a través de un comunicado, ha señalado que "le parece bien que el transporte sanitario de La Rioja que incluye el Soporte Vital Básico (SVB), el Soporte Vital Avanzado (SVA) y el transporte no asistencial, vuelva a ser de gestión pública desde hoy mismo, 1 de abril de 2022".

También "estamos de acuerdo que se subrogue la plantilla actual, 230 trabajadores entre técnicos de emergencias sanitarias y personal de gestión que según señalan los medios de comunicación a la cifra actual de empleados de la empresa Ferrovial, debemos sumar los 25 médicos y 24 enfermeras que prestan servicios en el Soporte Vital Avanzado (SVA)".

E incluso que La Rioja se convierta en la primera Comunidad Autónoma -algunos medios marcan la raya en peninsular-, en hacerlo.

Pero el Colegio de Enfermería de La Rioja "no puede dejar de mostrar nuestra mayor repulsa al lema que el Gobierno riojano ha decidió poner" tanto a la recién estrenada Fundación como lo que lucirán todos sus vehículos: 'La Rioja Cuida. Sociedad Riojana de Cuidados Integrales'.

La presidenta de este Colegio Elisa Elías, es de la opinión de que "no podemos aceptar que se banalice el nombre y el significado de la expresión 'cuidado integral' que es a lo que nos venimos dedicando, con mucho orgullo, las enfermeras de esta y el resto de comunidades españolas. Pensamos, porque nuevamente en esto tampoco se nos ha pedido opinión, que seguramente ha sido fruto de un inconsciente que ha decidido -en nuestra forma de pensar, torpemente-, utilizar el nombre de cuidado integral para los transportes sanitarios".

"No nos parece nada alentador que por un lado, se nos dé palmaditas cuando estamos realizando nuestro trabajo en cuidados integrales a los ciudadanos para seguidamente encontrarnos que se nos mancille poniendo el mismo nombre a una entidad o a unos vehículos. Y no nos referimos a que no se tengan que tener cuidados con las personas que son transportadas en esos vehículos, pero la expresión cuidados integrales se ha sacado totalmente de su contexto enfermero", ha añadido.

Finalmente, ha opinado que "estamos hablando de nuestro referente, es decir, aquellos cuidados que comprenden todos los servicios y prestaciones de salud en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. ¿Tan difícil es que los políticos nos pregunten o intercambien opiniones sobre aspectos que pueden ser muy sencillos pero que son de amplio calado para esta profesión?".