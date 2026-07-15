El Colegio de Enfermería de La Rioja imparte cursos de primeros auxilios a La Policía Nacional - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA LA RIOJA

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja, dio comienzo ayer, un ciclo de cursos de primeros auxilios impartidos por el Colegio de Enfermería cuyo fin es impartir conocimientos, relacionados con el ámbito sanitario, para saber actuar ante determinadas intervenciones policiales.

Estos cursos son fruto de las relaciones bilaterales que se mantienen desde la Policía Nacional con el ámbito sanitario en La Rioja. Más concretamente, entre la figura del Interlocutor Policial Sanitario, desempeñada en la Jefatura Superior por la Inspectora, Olga Fernández Maestu y el Colegio de Enfermería en este caso.

La figura del Interlocutor Policial Sanitario dentro de la Policía Nacional es un enlace directo entre este cuerpo y el personal sanitario, cuyo objetivo es la prevención de las agresiones, ofrecer formación en matera de seguridad y brindar atención personalizada ante situaciones de violencia o amenazas.

Y debido al contacto directo que se mantiene con el personal sanitario y viendo las necesidades que tienen ambas partes, se ha decidido impartir estos cursos al personal policial, puesto que son los agentes de Policía Nacional los primeros que llegan a las intervenciones policiales y en ocasiones tienen que tomar ciertas medidas del ámbito sanitario para salvaguardar a las víctimas.

El ciclo consta de tres jornadas, con una parte teórica y una parte práctica enfocada a las situaciones más comunes que se pueden dar en esta época del año, como los ahogamientos, los golpes de calor o las obstrucciones de las vías aéreas, así como otras técnicas de primeros auxilios necesarias para realizar una primera intervención con las víctimas antes de que llegue el indicativo sanitario al lugar.

Los cursos se dividirán en varios bloques: una parte teórica con la introducción y las generalidades y la cadena de supervivencia (POTEGER-AVISAR- SOCORRER); Reanimación cardiopulmonar básica en adulto y DESA (Desfibrilador semiautomático); Soporte Vital Básico Pediátrico; Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, tanto en niños como en adultos. Maniobra de Heimlich; Actuación en situaciones especiales, como ahogamiento, herida por arma blanca, golpe de calor o intoxicaciones; y una última parte basada en talleres prácticos de Soporte Vital Básico y Atención a Emergencias.

Es importante la realización de estos cursos para el personal policial, puesto que desde el año 2023, gracias a la Consejería de Salud, se cuenta con Desfibriladores Semiautomáticos en los vehículos radio patrullas y es necesaria una formación previa para su correcta utilización.

Un total de 40 alumnos, todos ellos agentes adscritos a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja asistirán a estas jornadas formativas. Además, debido al incremento de agresiones a personal sanitario, durante el mes de octubre, desde la Policía Nacional se impartirán una serie de cursos basados en la prevención delictiva, cursos de técnicas y herramientas de comunicación preventiva, negociación policial con pacientes en estado de crisis y defensa personal.