Colegio de Enfermería de La Rioja insta a actuar con urgencia yresponsabilidad para frenar aumento positivos COVID-19

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de La Rioja insta a actuar con urgencia y

responsabilidad para frenar el aumento de positivos por coronavirus

Han recordado que día a día se van sumando el número de contagiados y fallecidos por la pandemia del coronavirus. Por lo que España vuelve a enfrentarse al aumento acelerado de positivos por COVID-19.

Tras varios días observando atentamente la escalada a la que se enfrenta el país, el Consejo General de Enfermería ha instado a las instituciones sanitarias a actuar con urgencia para tomar las medidas necesarias y frenar la segunda ola a la que se dirige el país.

"Hemos ido viendo los datos diarios con muchísima preocupación. Pero todavía estamos a tiempo de contener la expansión, siempre que las comunidades autónomas y el Gobierno central dejen de dar bandazos y tomar decisiones claras y concisas que nos eviten acabar con los hospitales al borde del colapso y en un nuevo confinamiento general como en los pasados meses de marzo y abril".

Palabras a las que se une el Colegio de Enfermería de La Rioja que no puede por menos que mostrar la preocupación de sus colegiados ante el avance sin control de la pandemia, que ya está volviendo a llenar los hospitales de todo el país y, lo que es muchísimo peor, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

"Fuimos uno de los países con el confinamiento más estricto y que consiguió mejores resultados en estos meses, pero ahora, con la desescalada y la entrada en la nueva normalidad, estamos viendo que algo vuelve a fallar. Esta situación, que, desgraciadamente, se volverá a cobrar la vida de muchísimas personas, también pone en riesgo a nuestros profesionales sanitarios, exhaustos tras una primera ola que les dejará secuelas de por vida", ha afirmado Javier Soldevilla, vicepresidente del Colegio riojano, que ha querido destacar que "el sistema sanitario y, dentro de él, sus activos humanos no podrán soportar la carga asistencial de hace unos meses".

Por este motivo, considera imprescindible que desde las autonomías se

pongan todas las medidas necesarias y se realicen las contrataciones

oportunas para poder hacer frente a la nueva situación que se avecina. "Los enfermeros, médicos, auxiliares, celadores, personal de limpieza* están agotados y, ahora más que nunca, las instituciones deben materializar en hechos todos los aplausos que se escuchaban cada tarde desde los balcones.

Pero no sólo las autoridades sanitarias deben poner todo de su parte, también debe hacerlo la población. Demostrar que esos aplausos eran de verdad supone cumplir con las recomendaciones sanitarias. La mascarilla, la distancia física y la higiene de manos son los tres puntos imprescindibles que debemos cumplir no sólo en la calle, sino en las reuniones con familiares y amigos, bares, restaurantes*", ha indicado.

JÓVENES

El Colegio de Enfermería de La Rioja hace un llamamiento a los más jóvenes para que sean responsables no sólo por ellos, sino por sus padres, sus madres y sus abuelos y abuelas, que, por desgracia, son los más perjudicados en toda esta pandemia.

"Estamos viendo un aumento claro de positivos en personas

más jóvenes, pero también observamos en las calles como esto es

consecuencia de la relajación y la dejadez. No llevan la mascarilla puesta, ignoran el distanciamiento o, incluso, celebran botellones multitudinarios como los que hemos podido ver en los medios de comunicación. Hay que luchar contra estos comportamientos, formando e informando a la sociedad de todo lo que nos jugamos", ha constatado Javier Soldevilla.

Nadie es inmune, la media de edad de los casos que están ingresando en los hospitales y las UCI ha bajado respecto al a primera ola de pandemia y refleja que se han relajado las medidas de protección en las personas con edades comprendidas entre 20 y 50 años, por ese motivo, para las enfermeras "es clave que todos cumplamos las medidas de prevención que se sabe son esenciales (distancia social 1,5 metros, uso de mascarilla e higiene de manos) y extremar las precauciones".

Para las enfermeras, hay que controlar esta tendencia porque, además de ser un caos para la sanidad y la salud pública, también lo es y será para la economía del país. "Una parte importantísima de la economía española viene del turismo y si estos visitantes no se sienten seguros, no vendrán. Además, los efectos de un segundo confinamiento serían demoledores, por eso es necesario no tener que llegar a ello. En definitiva, parar este escandaloso aumento es vital para que la economía de nuestro país vuelva a resurgir", ha planteado.

Aunque las enfermeras son conscientes de la necesidad de reactivar la

economía, también han vuelto a pedir prudencia con el ocio nocturno, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el país en esta pandemia.

"Es muy difícil guardar un equilibrio entre la salud de las personas y la economía del país, que se ha visto gravísimamente afectado por la pandemia. Llevamos semanas avisando del peligro de la apertura de las discotecas por el riesgo que podían acarrear para la salud pública en caso de que no se respeten escrupulosamente las medidas de higiene, aforo y distanciamiento social.

Tal y como dijimos en su momento, como profesionales sanitarios, nos genera preocupación la apertura de discotecas y locales nocturnos, porque el ambiente puede ser propicio para que las personas bajen la guardia", ha afirmado

Soldevilla.

PROHIBICIÓN DE FUMAR

El vicepresidente del Colegio de Enfermería de La Rioja aplaude la medida que ha tomado el Gobierno español al prohibir fumar en todos los espacios públicos si no se mantiene la distancia de seguridad. "Hay evidencias de que, al soltar el humo, el virus SARS-CoV-2 se propaga con mayor facilidad. Por este motivo, no podemos tolerar que la gente siga fumando en zonas en las que es imposible guardar la distancia social", ha comentado.

Por último, Javier Soldevilla quiere recordar uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad en las próximas semanas, la apertura de colegios, y ha recalcado la necesidad de contar con enfermeras escolares en todos los centros para detectar y prevenir posibles casos de coronavirus.

"Actualmente sólo hay un documento de los ministerios de Sanidad y Educación, pero cada autonomía lo está adaptando a su forma de ver. En septiembre, cuando los más pequeños vuelvan al cole, existirán 17 normas con las medidas a adoptar.

Entendemos que esta situación debería ser consensuada y aprobada por

todos. Además, insistimos en la necesidad de que se regule la obligatoriedad de que existan enfermeras escolares en todos los colegios. Son una figura esencial para la prevención y la promoción de la salud, por lo que en momentos de pandemia como este se hace aún más latente su necesidad", concluye.