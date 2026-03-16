El Colegio de Médicos de La Rioja lanza un video para defender la profesión médica y pedir el apoyo de la ciudadanía

La presidenta del Colegio de Médicos de La Rioja, Inmaculada Martínez, en el video lanzado para defender la profesión médica y pedir el apoyo de la ciudadanía. - COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha lanzado un vídeo para visibilizar la situación actual de la profesión médica y trasladar a la ciudadanía las razones por las que el colectivo reclama un Estatuto propio que recoja las particularidades del ejercicio médico.

Bajo el lema 'Contamos contigo' la iniciativa se enmarca en el contexto de las movilizaciones que están teniendo lugar en toda España y busca explicar de forma clara y cercana cómo las condiciones laborales de los médicos afectan también a la calidad, la seguridad y el tiempo de atención que reciben los pacientes.

El vídeo, protagonizado por la presidenta del Colegio, Inmaculada Martínez, junto a médicos de la Junta Directiva del Colegio de diferentes ámbitos asistenciales (Atención primaria, Urgencias, Hospitalaria...), pone voz a algunas de las principales preocupaciones del colectivo.

En su intervención, la presidenta del Colegio explica que los médicos reclaman un Estatuto propio porque su profesión tiene una formación, una responsabilidad y unas condiciones de trabajo muy específicas que no están adecuadamente reflejadas en la normativa actual.

"El objetivo no es reclamar privilegios, sino poder trabajar en condiciones que permitan atender mejor a los pacientes", señala Martínez.

A lo largo del vídeo, médicos y médicas de distintos niveles asistenciales explican, desde su experiencia diaria, cómo la presión asistencial, las jornadas prolongadas o la falta de planificación afectan al ejercicio de la medicina y, en consecuencia, a la atención sanitaria.

El mensaje final de la campaña resume el objetivo de la iniciativa: reforzar la conexión entre médicos y ciudadanía y recordar que mejorar las condiciones de ejercicio profesional es también una forma de proteger la calidad del sistema sanitario.