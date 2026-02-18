El Colegio de Médicos de La Rioja refuerza la 'excelencia formativa' con 16 Becas de Movilidad para médicos residentes - COLEGIO MÉDICOS LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha entregado este martes las Becas de Movilidad correspondientes al año 2025 a los médicos y médicas residentes que han resultado beneficiarios en la presente convocatoria.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo favorecer la ampliación formativa de los residentes mediante estancias en centros nacionales e internacionales de referencia, donde pueden completar su aprendizaje, conocer otros equipos y profundizar en unidades altamente especializadas.

Las ayudas están dotadas con 600 euros para rotaciones en centros nacionales y 1.200 euros para estancias en el extranjero.

El Colegio mantiene además un convenio de colaboración con la Fundación Mutual Médica, que contribuye económicamente a esta convocatoria al considerar que la movilidad favorece una mejor formación del colectivo médico.

Durante el acto de entrega, los residentes expusieron los aspectos más destacados de sus estancias, así como las técnicas y novedades organizativas conocidas en los centros de destino. El Jurado ha estado compuesto por la Comisión Permanente del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja.

RESIDENTES BECADOS

Con las becas nacionalaes, de 600 euros, han resultado beneficiados:

Estancias de 1 mes: Dra. María Román Maseres. MIR Obstetricia y Ginecología (R4) Hospital Clínico Universitario Virgen de Arrixaca (Murcia), Unidad de Medicina Fetal; Dra. María Victoria García Corporales. MIR Medicina Familiar y Comunitaria (R4) Unidad Docente Multiprofesional Atención Familiar y Comunitaria Sector II Zaragoza; Dra. Sara Ruiz Rodríguez. MIR Medicina Familiar y Comunitaria (R3) Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana (Valencia), Unidad de Ambulancias Bases.

Estancias de 2 meses: Dra. Ángela González Maiso. MIR Radiodiagnóstico (R2) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), Unidad de Radiología Musculoesquelética; Dr. Ricardo Cuéllar Ayestarán. MIR Cirugía Ortopédica y Traumatología (R5) Hospital Médico-Quirúrgico Olympia y Hospital Universitario La Luz (Madrid), Unidad de Rodilla; Dra. Raquel Cebrián Sanz. MIR Oftalmología (R4) Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona), Unidad de Tumores Oculares y Órbita; Dra. Paula Alquézar Yus. MIR Pediatría y sus áreas específicas (R3) Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia), Unidad de Oncohematología Pediátrica; Dra. María Gual de Torrella Bennasar. MIR Urología (R4) Clínica IMQ Zorrotzaurre (Bilbao). Unidad de Litiasis y Cirugía Robótica.

Estancias de 3 meses: Dra. Elia Pilar Barrio Terrazas. MIR Hematología y Hemoterapia (R4) Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), Unidad de Trasplante; Dra. Nur Rahma Almaraz. MIR Cardiología (R5) Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), Unidad de Cardio-Oncología; Dra. Ana Pando Feijoo. MIR Cirugía Ortopédica y Traumatología (R4) Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid), Unidad de Ortopedia Infantil; Dra. Nerea Senosiain Ibero. MIR Pediatría y sus áreas específicas (R4) Hospital Universitario Donostia (San Sebastián), Unidad de UCI Pediátrica. Entrega la beca Fundación Mutual Médica.

Estancia de 4 meses: Dra. Iratxe Martínez Bermejo. MIR Medicina Interna (R4) Hospital Clinic (Barcelona), Unidad de Enfermedades Infecciosas.

Estancia de 5 meses: Dra. Teresa Gonzalo Moreno. MIR Cardiología (R3) Rotación Externa en el Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona), Unidad Coronaria.

Y con las becas internacionales, de 1.200 euros, han sido beneficiados la Dra. Aránzazu Pardo Ruiz. MIR Nefrología (R4) Hospital Central de Toronto (Canadá), Unidad de Patología Glomerular (2 meses); y la Dra. Andrea Carolina Alatrista García. MIR Otorrinolaringología (R4) Policlínico de Módena (Italia), Unidad de Otología y Base de Cráneo (1 mes). Entrega la beca Fundación Mutual Médica.

NUEVA CONVOCATORIA DE BECAS DE MOVILIDAD PARA 2026.

El Colegio ha convocado ya la nueva edición de las Becas de Movilidad para 2026, con una dotación total de 10.800 euros.

Podrán optar a ellas los médicos residentes colegiados en La Rioja que realicen rotaciones externas entre enero y diciembre de 2026.

Con esta iniciativa, el Colegio reafirma su compromiso con la formación continuada y la excelencia profesional, facilitando que los residentes puedan completar su aprendizaje en centros de alta especialización que posteriormente repercutan en la calidad asistencial de nuestra comunidad.