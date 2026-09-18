Colegio Oficial Agentes Comerciales La Rioja celebra centenario con servicios y formació para poner en valor profesión

Luis Pérez y Mariola Bravo, en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de La Rioja (COAC) celebra este 2026 el centenario de su constitución, con todos los servicios y actividades que ofrece la entidad en marcha, especialmente en el campo de la formación. Todo, con el objetivo último de "seguir poniendo en valor" la profesión.

Así lo ha avanzado este viernes la presidenta del Colegio, Mariola Bravo, que ha comparecido ante los medios junto al gerente de la Agencia de Desarrollo de La Rioja (ADER), Luis Pérez, para dar cuenta de las actuaciones incluidas en el nuevo convenio entre ambas entidades, enter las que destaca la Microcredencial universitaria con la UR.

Como ha apuntado Pérez, "el Colegio de Agentes Comerciales tiene una particularidad, que creemos que es una buenísima muestra de cómo va la economía riojana, porque sus colegiados y colegiadas normalmente son autónomos y autónomas que trabajan para múltiples empresas, para múltiples sectores, haciendo ese intercambio entre cliente y proveedor, haciendo esa función de venta y de relación y por tanto son un termómetro muy interesante para conocer la economía regional".

El COAC es, por tanto, "un socio estratégico para nosotros", al que, en virtud del convenio, "vamos a destinar 30.000 euros en este ejercicio, para la realización de diversas funciones, de formación o para otra serie de actuaciones que nos generan valor para nuestras empresas y para nuestras autónomas y autónomos, lo que, al final, es empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma".

Por su parte, Mariola Bravo ha recalcado la apuesta por "convertir la sede del Colegio en un espacio dinámico, de 'coworking, de manera que todos nuestros colegiados, que en un 98% son autónomos, no tuvieran la necesidad de afrontar en su día a día otros gastos que a ellos les impidieran poder seguir desarrollando su actividad económica".

De este modo, se ofrece para reuniones o para trabajo "todas las salas del colegio y de todo el material, también el digital". Algo, ha recalcado la presidenta del COAC, "que podemos desarrollar gracias a este convenio" y que "ya está funcionando con una acogida estupenda, no solo dentro de los colegiados, sino que también se ha dejado abierto para otros autónomos o empresas riojanas que nos lo demandaban".

RELEVO GENERACIONAL Y FORMACIÓN.

Especialmente preocupada se ha mostrado por "el relevo generacional de la profesión", por lo que ha considerado "importante realizar acciones tanto formativas como de inmersión real en el mercado laboral para que los estudiantes que terminan y que quizá no conocen tanto la profesión o tienen otra idea".

Ello, dado, además, que "en el Colegio recibimos continuamente ofertas de empleo de empresas que tienen a su agente comercial en jubilación activa, se va a jubilar brevemente o incluso en el último trimestre hemos recibido también varias de empresas que están queriendo internacionalizarse e igual no puede afrontar esa inversión".

"De este modo -ha explicado-, con un profesional preparado y formado van a tener todas esas ventajas para poder ver cómo introducir su producto en otros mercados". Con este fin, "y porque la formación nos parece siempre algo esencial para profesionalizar el sector", se ha desarrollado "una microcredencial universitaria".

El acuerdo entre ambas instituciones, enmarcado en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 de la ADER y dotado de 30.000 euros, prolonga la convocatoria de becas dirigidas -actualmente abierta en su web- a alumnos riojanos universitarios y de Formación Profesional, novedad el año pasado.

Este año, en colaboración con la Universidad de La Rioja, se unifican todos los cursos formativos en una microcredencial universitaria, homologada durante el año 2025 por el Consejo General de Agentes Comerciales de España como curso de acceso a la colegiación.

El becado, que debe presentar su solicitud en el centro formativo correspondiente, se beneficiará de 1 año de colegiación gratuita y el alta en el COAC La Rioja, incluyendo un curso de acceso, así como el acceso durante ese año a todos los servicios derivados de la colegiación.

"Se pretende así integrar al beneficiario en el engranaje y funcionamiento del colectivo, facilitando el inicio de su actividad y estableciendo una base que garantice el relevo generacional", ha apuntado el gerente de la ADER, incidiendo en el apoyo del Gobierno de La Rioja a "una profesión cada vez más demandada en el tejido empresarial y que es clave para impulsar sus ventas y potenciar sus marcas".

El COAC fue fundado el 2 de diciembre de 1926. La gran mayoría de integrantes de este colectivo son autónomos y el censo activo actual es de 110 colegiados procedentes de toda La Rioja. Forma parte del Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España desde su fundación, junto a otros 65 colegios de agentes comerciales ubicados por toda España.