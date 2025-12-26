Colegios logroñeses donan más de 1.500 kilos de comida al Banco de Alimentos de La Rioja

Alumnos del Bachillerato Santa María donan al Banco de Alimentos de La Rioja - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bachillerato de Marianistas dona 546 kilos, Infantil, Primaria y Secundaria de Marianistas dan 410 kilos, el Colegio Domingo Savio Salesianos dona 323 kilos, el colegio Alcaste aporta 263 kilos y el Colegio Gonzalo de Berceo dona 214 kilos de comida y 414 euros al Banco de Alimentos. En total 1.503 kilos.

Los alumnos de primero y segundo de bachiller de Marianistas han realizado una donación al Banco de Alimentos. Los alumnos del colegio hicieron una colecta entre sus compañeros y fueron ellos, en contacto con el propio Banco de Alimentos, quienes compraron los alimentos que después aportaron en su ayuda solidaria de fin de año. Con el dinero conseguido, se hicieron con un total de 546 kilos de diferentes tipos de alimentos en una compra programada por ellos mismos.

Los jóvenes estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria del colegio Santa María de Logroño (Marianistas) han aportado un total de 410 kilos de comida al Banco de Alimentos de La Rioja en una recogida realizada en el colegio logroñés, dentro de lo que denominaron 'Operación Kilo'.

Han colaborado en su acercamiento a las instalaciones del Banco alumnos de Asprodema Logroño, que tienen un convenio de 'aprendizaje y servicio' con el colegio y que aportaron la furgoneta del centro para acercar los productos. Después, varios alumnos ayudaron en la clasificación y pesaje de los alimentos recogidos.

Los alumnos del Colegio Domingo Savio de Salesianos han contribuido con un total de 323 kilos de comida al Banco de Alimentos después de una recogida realizada en el centro durante el mes de diciembre. Un año más, los colegiales del centro ayudan desinteresadamente a los que más lo necesitan en estas fechas señaladas. El Colegio Alcaste de Logroño ha aportado, un año más, su granito de arena solidario con los necesitados.

En esta ocasión, los alumnos del centro logroñés han aportado un total de 263 kilos de comida para el Banco de Alimentos riojano en estas últimas fechas del año en curso. Los propios alumnos del centro fueron quienes acudieron al almacén para dejar su aportación. El Colegio Gonzalo de Berceo, en su '5ª carrera solidaria, en la que participaron los alumnos del centro y muchos de sus progenitores, consiguieron un total de 214 kilos de comida y 414 euros para donar al Banco de Alimentos de La Rioja.

En una mañana que ni el mal tiempo pudo estropear, los pequeños alumnos del centro cerraron el primer trimestre del curso participando en sendas carreras, que terminaron con una en la que entraron en acción los padres que pudieron acudir al acto y con la entrada de los 'Magos de Oriente' en escena, en el polideportivo del centro. Una jornada en la que la ilusión es unió a la solidaridad de los jóvenes estudiantes.

El presidente del Banco de Alimentos, Juan Carlos Fernández, agradeció esta nueva ayuda, con la participación de los alumnos. "Es interesante ver cómo los jóvenes se involucran también en este tipo de actividades solidarias y ver como consiguen con su esfuerzo, ayudar a quienes lo necesitan. Muchas gracias".