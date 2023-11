El colesterol, 'el enemigo silencioso de la salud cardiovascular', este martes, en las Charlas Saludables del COMLR

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes 14 de noviembre, a las 19 horas, la doctora Marta Casañas, especialista en Medicina Interna en el Hospital San Pedro, ofrecerá la Charla Saludable que lleva por título Colesterol y salud cardiovascular: un enemigo silencioso.

Se celebrará, como es habitual, en el Colegio de Médicos de La Rioja (Ruavieja, 67-69), su asistencia es gratuita y no necesita inscripción.

"Creemos que es importante que las personas entiendan qué es el colesterol, por qué lo miramos los médicos y por qué es importante controlarlo", explica la doctora Casañas, de ahí la celebración de esta actividad con esta temática.

"Hablaremos sobre qué es el colesterol, de los mitos y verdades sobre la alimentación, la repercusión que tiene su descontrol y abordaremos las buenas prácticas que deben conocer y llevar a cabo para preservar la salud cardiovascular", añade la especialista en Medicina Interna.

La charla va dirigida a todas las personas en general y, en particular, a aquellas que hayan sufrido algún evento cardiovascular.

"Es importante que todo el mundo esté informado sobre la necesidad de controlar los niveles de colesterol en sangre, porque la arteriosclerosis sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo desarrollado, y el colesterol es su principal factor de riesgo", advierte Marta Casañas.

No en vano, incluso la gente más deportista, joven y sana puede presentar altas cifras de colesterol por motivos genéticos o de otra índole.

Así, el título de la charla 'enemigo silencioso' se refiere a que su falta de síntomas hace pensar que no hay motivo de alarma, y nos acordamos de su existencia cuando sabemos de algún caso cercano o cuando aparece un evento cardiovascular, como un infarto coronario.

"En ese momento saltan las alarmas y nos empezamos a preocupar", reflexiona la doctora. "Como no se ve si no te haces una analítica, parece que no existe; el colesterol no duele y tal vez por eso la población no es tan consciente de su importancia, no es algo tan evidente como puede ser la diabetes", concluye.

"Pasados los 30 años, cualquier persona debería conocer sus niveles de colesterol, especialmente hoy en día que hay más obesidad, más sedentarismo y peor alimentación" recomienda la ponente de la charla saludable, "Porque puede existir un índice elevado del colesterol por causas genéticas o de otro tipo y no sospechar de su nocividad hasta que causa un infarto coronario, por ejemplo", justifica.

Finalmente, expone la doctora "en el contexto cardiovascular cada uno se comporta de una manera y no son iguales los niveles deseables de colesterol para una persona que para otra. Por eso, aunque los médicos les hagamos recomendaciones, cuando el paciente sale por la puerta, es su responsabilidad la que más puede hacer, por eso es importante que estén bien informados para llevar una vida con hábitos saludables, y de ahí el interés de esta charla".

DIVULGACIÓN DE LA SALUD A TRAVÉS DE LAS CHARLAS SALUDABLES.

Las Charlas Saludables son una iniciativa divulgativa del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja que persigue informar, educar y concienciar a la ciudadanía de la importancia de la práctica de hábitos de vida saludable y transmitir seguridad y confianza en sus profesionales médicos.

Se celebran mensualmente, durante tres trimestres al año, abordan todo tipo de temas cotidianos y están coordinadas por la doctora María Jesús Hermosa, responsable de Formación del Colegio de Médicos de La Rioja. "Con ellas, buscamos mayor salud y bienestar para todos", explica la doctora Hermosa.