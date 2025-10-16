El Colletero, El Balcón de Mateo, Rafael Expósito, Jig Easy Services y ADER, Premios Solidarios ONCE La Rioja 2025 - ONCE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Colletero, El Balcón de Mateo, Rafael Expósito, Jig Easy Services y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2025, en una Gala celebrada en Riojaforum.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

En la Gala han participado Imelda Fernández Rodriguez, vicepresidenta del Consejo General de la ONCE; Gonzalo Capellán de Miguel, presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja; Marta Fernandez Cornago, presidenta del Parlamento de La Rioja; Juan Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial ONCE La Rioja; Beatriz Arraiz Nalda, delegada del Gobierno en La Rioja; Conrado Escobar, alcalde de Logroño; Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, y Belén Gonzalez Herrero, delegada de la ONCE en La Rioja.

Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad riojana.

Han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2025:

Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad, ONG lo ha recogido el Premio Solidarios lo ha recogido El Colletero, asociación que nace en Nalda en el año 2000 y que, entre otras cosas, trabaja por la igualdad, la integración de todos los colectivos, la formación y el empleo, fomentando la agricultura sostenible, la calidad de vida, la protección del medioambiente, la cultura, etc.

En la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación el premio lo ha recibido El Balcón de Mateo, portal de difusión de planes de ocio, cultura y actividades educativas, dirigidas a los más pequeños y, actualmente, también en versión sénior. Se ha convertido en un medio de consulta para las familias riojanas.

El Premio Solidarios a la Persona Física lo ha recogido Rafael Expósito, ha utilizado sus vivencias para mejorar la vida de las personas que lo han necesitado, sirviéndose de su difícil experiencia personal.

El premio en la categoría de Empresa lo ha recibido Jig Easy Services, grupo empresarial con sede central en Logroño que presta servicios avanzados en torno a las TIC y su aplicación práctica en entornos empresariales y públicos. Dividida en tres grandes áreas de negocio perfectamente integradas entre sí (Gestión de Servicios, Internet y Mobile), representa una visión empresarial adaptada a la sociedad, más global, ágil e inmediata. Desde hace varios años, contrata a personas con discapacidad.

Finalmente, en la categoría estamento de la Administración Pública, el Solidarios se ha entregado a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER). El Gobierno de La Rioja ejerce el apoyo al tejido empresarial a través de ADER, dinamizando, potenciando y prestando servicios activos, además de conceder ayudas económicas y apoyar la financiación de empresas, la innovación, el desarrollo industrial, el emprendimiento, etc.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2025 lo han formado Juan Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; Belén González Herrero, delegada de la ONCE en La Rioja, Alberto Aparicio Barba, director de Radio Rioja Cadena SER, Manoli Muro, presidenta del CERMI-La Rioja y vicepresidenta de la Plataforma Autonómica del Tercer Sector de La Rioja, y Ana Zuazo Sáez, directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja.