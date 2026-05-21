Colombia debe responder con más tecnología para mejorar la empleabilidad de universitarios

De izquierda a derecha: Manuel Herrera, Jairo Torres, Charles Arosa y Lorenzo Portocarrero - UNIR

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 44% los estudiantes colombianos no tienen cobertura a Internet y en departamentos como El Chocó, por ejemplo, la conectividad ni siquiera llega al 1%. Por ello, cuando las universidades latinoamericanas deben asumir enormes retos en materia de empleabilidad, inteligencia artificial e inclusión, mejorar las condiciones tecnológicas para incluir a la mayor cantidad de ciudadanos resulta esencial.

A esa conclusión han arribado más de 8.000 expertos educativos iberoamericanos, que han participado este miércoles en el Seminario Internacional 'Los futuros de la Educación Superior: empleabilidad, inclusión e inteligencia artificial', coorganizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad de Los Llanos, de Colombia, con la colaboración de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN); el Sistema Universitario Estatal (SUE) de Colombia; el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP); la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET); y la Red Colombiana de Posgrados.

Durante el espacio, Jairo Torres, presidente de ASCUN y SUE, ha indicado que "siempre que hablamos de educación superior en Colombia encontramos beneficios y avances, pero principalmente concentrados en pocas ciudades. No obstante, los indicadores educativos señalan profundas asimetrías en el país. Hemos venido haciendo grandes esfuerzos en materia de cobertura, pero las cifras contrastan en las regiones. A nivel nacional, la cobertura se sitúa en el 56% y está por debajo de la media de los países de la región. Y, por ejemplo. En el oriente del país incluso hay tres departamentos que no tienen educación superior".

El Seminario Internacional 'Los futuros de la Educación Superior' ha contado con la participación de cientos de rectores y académicos internacionales, expertos en educación superior iberoamericanos y destacados representantes de organismos educativos públicos y privados de toda la región.

El evento, realizado en un colmado auditorio de la Universidad de Los Llanos, ha sido visionado en directo, vía streaming, por una audiencia multitudinaria distribuida por toda Iberoamérica.

UN FARO DE REFERENCIA

Los participantes, referentes internacionales provenientes de países como Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú, entre otros, han debatido en un encuentro que ya se ha convertido en un faro de referencia de la agenda de las instituciones educativas iberoamericanas. El Congreso 'Los Futuros de la Educación Superior' impulsado por UNIR ya ha tenido otras exitosas ediciones recientes, como la celebrada en Perú (en 2022), y en Colombia y Chile (2023), y en Ecuador (2024 y 2025) con miles de inscritos y participantes.

En el tramo inaugural del acto, Manuel Herrera, director académico de Relaciones Institucionales de UNIR, quien es uno de los principales artífices del ciclo, ha indicado que "que las universidades deben reinventarse constantemente, y eso es lo que hace nuestra institución, apostando por la cooperación internacional. Tenemos más de 100 convenios firmados con universidades colombianas. Somos un instrumento de cooperación para aportar lo mejor que llevamos dentro en temas como la digitalización, el liderazgo y la gestión de equipos".

También ha agregado: "Ya hemos formado a más de 50.000 profesores universitarios que pasaron por nuestras aulas virtuales, cursando programas como el de Evaluación y acreditación de la calidad, liderazgo o competencias digitales. Y otros miles lo han hecho gracias a nuestras 'becas Alianza'. El nombre de este Seminario tiene una clara explicación: no existe un futuro para las instituciones de educación superior, existen muchos futuros que están abiertos, y serán lo que nosotros queramos que sean".

Charles Arosa, rector de la Universidad de Los Llanos, ha señalado -en relación a la inclusión, uno de los ejes de la iniciativa-, que "la discriminación no surge del nacimiento y de la infancia. En la construcción de escenarios basados en la inclusión que reflejen el ser debe sostenerse la labor de una sociedad. Todos merecemos oportunidades en materia de empleabilidad, de inclusión y nuevas tecnologías (como la IA) para hacer algo por cada uno y por la sociedad. Y construir alianzas como la que mantiene la Universidad de los Llanos con UNIR es muy válido para esos fines".

Lorenzo Portocarrero, director ejecutivo de ACIET, ha destacado que este seminario se realiza "en un momento determinante, que nos obliga a repensar nuestros modelos educativos universitarios. Los ejes que nos convocan hoy no son aislados. La empleabilidad nos invita a reflexionar sobre la pertinencia de la formación, y la IA nos plantea nuevas oportunidades, pero también enormes retos éticos". "La empleabilidad no es una capacidad estática" En la primera mesa de debate se ha abordado 'El reto de la empleabilidad de las universidades del siglo XXI'.

El panel ha sido moderado por Rafael Puyol, presidente de UNIR. En ese espacio han intervenido Eva Asensio, directora de Innovación Académica y decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Internacional de La Rioja; Antonio José Castro, director general de Proyección Social de la Universidad de Los Llanos; y en remoto lo ha hecho Francisco Morán, rector de la Universidad de Guayaquil, Ecuador.

Puyol ha señalado que "la empleabilidad es la capacidad que tiene una persona para conseguir, mantener y progresar a través de la formación adquirida. Pero ésta no es una capacidad estática, sino fluctuante a lo largo del tiempo. El análisis de la empleabilidad plantea dos cuestiones claves: ¿las universidades ofrecen los titulados que demanda el sector productivo? ¿Y los titulados tienen la formación adecuada para los trabajos que deben desempeñar?".

Para completar su idea, ha afirmado: "Hay una sobreoferta evidente de titulados en sectores de baja demanda, y pocos en áreas estratégicas como las STEM. En ese campo existe un déficit evidente de profesionales, especialmente acusado entre las mujeres. El sector de las nuevas tecnologías aún está profundamente masculinizado".

Antonio José Castro precisamente ha profundizado sobre este tema: "El mercado laboral ha venido mostrando una tendencia conformista, proyectando profesionales casi en las mismas dimensiones. Aún hay temor a las nuevas iniciativas. Tenemos que romper esa barrera para incorporar más conocimientos STEM. Y también debemos perder miedo a innovar, a las matemáticas, a las ciencias duras".

Asensio ha dicho que no hay que tenerle miedo a la IA y a otras innovaciones tecnológicas. "Las universidades deben anticiparse a las profesiones que vendrán en el futuro. Debemos ser rápidos en esta cuestión, y también veloces para adaptar nuestros planes de estudios. Nuestras propias metodologías y los modelos didácticos deben estar conectados con la realidad".

El foro ha tenido otras dos mesas de debate, que han abordado los temas 'La inclusión como desafío de los sistemas de educación superior de América Latina', y 'La Inteligencia artificial y estudiantes'. En esos espacios han participado destacados ponentes como Rubén González, vicerrector de Ordenación Académica de UNIR; Yarelis Lara, directora de Posgrados de la Universidad Simón Bolívar de Colombia; Gabriela Azar, rectora de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; y Jorge Tejada Campos, vicerrector académico de la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR, ha sido una de las personalidades encargadas de clausurar el Seminario.