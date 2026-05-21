Colorido y evocación histórica, centro del cartel de San Bernabé 2026

Cartel de San Bernabé 2026 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Colorido, "porque la vida en 1521 no era en blanco y negro", e imágenes de evocación tradicional e histórica centran este año 2026 el cartel anunciador de las fiestas de San Bernabé, que Logroño va a celebrar del 6 al 12 de junio próximos.

Este jueves se ha descubierto el cartel, en un acto en la Plaza de San Bartolomé, con la concejala de Festejos, Laura Rivas, y el creador de la imagen, el ilustrador logroñés Diego Rodríguez Robredo, que, como ha dicho, ha querido huir de lo sobrio y llenar de color e imágenes el cartel.

La estampa está influenciada por unas ilustraciones de mujeres logroñesas del siglo XVI, además de por un manual de caligrafía también de ese siglo.

El cartel cuenta con dos partes diferenciadas. La diagonal inferior muestra el bando de los franceses, mientras que la diagonal superior presenta la lucha de los logroñeses.

Destacan los elementos del pan, el vino y los peces, que tienen mucho peso en la imagen, además de una oca, animal que, en aquella época, se utilizaba como animal de custodia y que simboliza también el Camino de Santiago.

Se imprimirán un total de 2.500 carteles, que se pegarán por toda la ciudad, además de 100 carteles de gran formado.

Desde el 1 de junio se buzonearán por los domicilios municipales 80.000 ejemplares de programas generales y 20.000 de programas infantiles que tendrán también el cartel como portada.