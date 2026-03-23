Comienzan las obras de ampliación del aparcamiento de la Catedral de Calahorra - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes han comenzado los trabajos de ampliación del aparcamiento de la Catedral de Santa María de Calahorra. Una actuación promovida por el Ayuntamiento de Calahorra con el objetivo de mejorar y ampliar el entorno del parque del Cidacos y de permitir la celebración de espectáculos públicos y eventos recreativos temporales como conciertos, autocine, circos, eventos deportivos, ferias, en este paraje natural de la ciudad para dinamizar la vida cultural, social y económica de Calahorra.

La empresa Riojana de Asfaltos S.A. es la adjudicataria de esta obra, cuyo presupuesto asciende a 1.081.668,92 euros. La intervención comprende una superficie aproximada de 31.390 metros cuadrados, incluyendo el actual aparcamiento, una parcela situada aguas abajo del puente y el camino de la ribera que conecta ambas zonas.

Los trabajos consisten en la ampliación del aparcamiento, la construcción de una acera hasta el Santuario del Carmen, la ampliación del camino de la ribera hasta los 12 metros de anchura, el acondicionamiento de una rampa de acceso peatonal a la nueva zona verde y mejoras en el camino de la ribera y en el acceso al aparcamiento de la Catedral. Asimismo, el proyecto incluye la instalación de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento y del alumbrado público.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la adecuación de una parcela de unos 7.200 metros cuadrados, ubicada al este del aparcamiento al otro lado del puente, que se encuentra en estado de abandono y llena de especies invasoras y muertas.

Para ello, se harán labores de desbroce, poda y tala selectiva de ejemplares invasores, se demolerá la edificación existente, se terraplenará la parcela para adaptarla a la cota de la acera de la carretera de Azagra y se plantarán nuevas especies perimetrales. El acceso a esta parcela se hará por una nueva rampa peatonal.

Además, se va a mejorar la accesibilidad tanto peatonal como rodada del aparcamiento de la Catedral con la reforma del camino de entrada al parking público, rebajando su rasante para adaptarla a la cota del aparcamiento y proyectando una plataforma única de acceso común más amplía, de 12 metros de anchura, con espacios peatonales a ambos lados de la calzada.

También se construirá una nueva escalera de acceso a este parking desde la calle Mediavilla, de hormigón armado y más ancha, que sustituirá a la actual estructura metálica. Otra de las actuaciones contempladas en este proyecto es la conexión hasta la carretera de Azagra con una nueva acera que dé continuidad a la existente hasta el final del puente con 3 metros de anchura, así como un nuevo paso peatonal en las inmediaciones del cruce con la carretera de Azagra y el camino Ambilla, y un tramo de acera para conectar con las escaleras existentes junto al lavadero. Además, se actuará en el camino de la ribera del río.

Por un lado, se modificará su rasante en la zona bajo el puente de la calle Mediavilla, destinada al paso eventual de vehículos de emergencias y mantenimiento de servicios municipales. El objetivo es aumentar el gálibo vertical de paso bajo dicha estructura, hasta alcanzar los 4 metros y permitir el paso de vehículos bajo el puente.

Y, por otro lado, se ampliará este camino hasta los 12 metros de anchura, de los cuales 7 serán exclusivos para uso peatonal y los otros 5 metros restantes para ciclistas y, eventualmente, para vehículos de emergencias y mantenimiento de servicios municipales. La instalación de nuevas redes de saneamiento y abastecimiento en esta zona y un nuevo alumbrado están dentro de esta actuación.

El tipo de iluminación prevista es mediante columnas dotadas de proyectores que cubren lumínicamente todas las superficies y accesos. También se prevé la sustitución de las luminarias existentes en el tramo de la calle Mediavilla entre la glorieta y el puente sobre el río Cidacos por unas nuevas con tecnología LED, que permitan iluminar tanto el vial actual como la nueva acera proyectada. Para llevar a cabo todos estos trabajos la empresa adjudicataria dispone de 4 meses.

APARCAMIENTO PROVISIONAL DE AUTOCARAVANAS

Con motivo de la ejecución de esta obra, la zona reservada para autocaravanas dentro del aparcamiento de la Catedral permanecerá temporalmente cerrada. Como alternativa, el Ayuntamiento de Calahorra ha habilitado una zona para el estacionamiento de autocaravanas en el aparcamiento público situado frente al Complejo Municipal Polideportivo 'La Planilla'.