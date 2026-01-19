Comienzan las obras de modernización del alumbrado público en el entorno de Santa María la Real de Nájera - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera ha iniciado las obras de renovación del alumbrado público en el entorno de Santa María la Real, una actuación que tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, reforzar la seguridad y poner en valor el espacio urbano de uno de los principales enclaves patrimoniales y turísticos de la ciudad.

El proyecto contempla la sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED de alta eficiencia, la adecuación de los cuadros eléctricos, la renovación del cableado deteriorado y la incorporación de sistemas de telegestión que permitirán optimizar el funcionamiento del alumbrado. Asimismo, las instalaciones se regularizarán conforme a la normativa vigente.

Esta actuación incluye de manera especial el entorno del Monasterio de Santa María la Real, donde se llevará a cabo una mejora del alumbrado ornamental de este emblemático edificio histórico.

La inversión prevista asciende a 91.470,71 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución estimado de tres meses desde el inicio de los trabajos.

La obra cuenta con financiación europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del programa de ayudas para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en centros históricos y recursos turísticos municipales.

La subvención concedida al Ayuntamiento alcanza los 98.791,21 euros, incluyendo tanto la ejecución de la obra como los trabajos técnicos de proyecto, dirección y coordinación de seguridad y salud. Se estima que esta actuación permitirá reducir el consumo energético en más del 45 % y disminuir de forma significativa las emisiones de CO2, al tiempo que se mejora la iluminación del Monasterio, respetando el patrimonio histórico y minimizando la contaminación lumínica.

El Ayuntamiento solicita "comprensión a vecinos y visitantes por las posibles molestias puntuales que puedan producirse durante el desarrollo de las obras, subrayando que se trata de una inversión estratégica para avanzar hacia una ciudad más eficiente, sostenible y respetuosa con su patrimonio".

Con esta actuación, Nájera continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras, la transición energética y la valorización de su patrimonio histórico, aprovechando los recursos europeos para impulsar un modelo urbano más sostenible.