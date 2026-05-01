Comienzan los trabajos de restauración y conservación del patrimonio documental del Archivo municipal de Calahorra

Comienzan los trabajos de restauración y conservación del patrimonio documental del Archivo municipal - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra está promoviendo iniciativas para la restauración y conservación de su patrimonio documental, comenzando los trabajos de restauración y conservación del patrimonio documental del Archivo municipal.

Así, a lo largo de esta semana la empresa encargada de todo el proceso, Cartae Restauración S.L., ha trasladado los documentos desde el Consistorio calagurritano a Madrid para poder comenzar con los tratamientos.

Del total de documentos que forman parte de esta conservación se van a realizar los traslados en dos tandas.

La primera de ellas consta de 11 documentos entre los que se encuentran inventarios del archivo del Concejo de Calahorra datado en 1568, 1641, 1654 y 1720; libros de Acuerdos del Concejo de Calahorra del siglo XVI; el padrón municipal del año 1901 y el alzado de la fachada del teatro Ideal realizada en 1920.

Las labores de restauración y conservación ayudan a prevenir el deterioro físico de los documentos y a alargar la vida de todos ellos.

Estos trabajos van a consistir en la limpieza, cuidado y protección de los archivos. Unas actuaciones recién comenzadas que se prevé que se prolongue hasta 2027, contando con un coste de 45.375 euros.