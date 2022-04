La Comisión de Garantía Democrática de Podemos hace firme la expulsión de su consejera de Igualdad

LOGROÑO, 4 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Garantía Democrática estatal de Podemos ha hecho firme la expulsión del partido de la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, y su equipo por no cumplir la limitación de salarios que refleja el código ético de la formación.

El responsable de Organización de Podemos La Rioja, Luis Illoro, ha confirmado a Europa Press la expulsión que, desde hoy, es "firme" después de que ninguno de los siete afectados haya presentado recurso durante el procedimiento.

Ha explicado que la decisión se toma porque, "desde el principio de legislatura, de toda la estructura de Raquel Romero no se reciben donaciones ni se pasa información sobre sueldos ni posiciones por más que se le reclamó desde Finanzas estatal".

"Esto acaba en la Comisión de Garantías y ahora ha llegado la resolución, que es firme", ha añadiendo relatando que el Código Ético de Podemos marca una limitación salarial basada en el "compromiso" de los cargos públicos y orgánicos de que la posición no se alcanza "para el beneficio personal, sino para otras cosas".

Así, la totalidad de cargos de Podemos deben limitarse los salarios y, con esta aportación, ha explicado, se financia el partido, de manera que conserva su "independencia", y, a través del Programa Impulsa, se apoyan proyectos sociales. En La Rioja, por ejemplo, se han financiado programas de entidades que van de la Fundación Pioneros al Colletero.

Junto a Romero han sido expulsados del partido Axier Amo, director de Transparencia; Esmeralda Figueiras, responsable del Observatorio de Derechos Humanos; y Francisco José Casamayor, periodista del Gabinete del Gobierno riojano.

También, Laura Pérez, administrativa de la consejería; María Espinosa de la Calle, asesora de Igualdad; y Mario Herrera, que actualmente no forma parte de la Consejería pero que tampoco cumplió el Código Ético cuando era director general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja.

Con respecto a la situación en que queda Romero, Illoro ha indicado que, a partir de ahora, ya no es diputada de Podemos en el Parlamento de La Rioja: "Ya no es miembro de Podemos, no nos representa en ningún sitio", ha dicho.

Ha considerado que se cierra "un ciclo" que comenzó con la expulsión de Sara Carreño, autonombrada coordinadora autonómica el 29 de junio de 2020, y actual directora general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno riojano, en la organización, que va a poder "avanzar sin lastres".

"Lo que ha cambiado en nuestra relación con ella es nada, lo que sí hemos hecho es dejar claro lo que se puede o no se puede hacer si uno es miembro de Podemos", ha relatado señalando que Romero no se relacionaba con el partido "de ninguna de las maneras".

Con respecto al pacto de Gobierno en la comunidad ha aseverado que en Podemos lo consideran "absolutamente en vigor" porque era con el partido, no con Romero.