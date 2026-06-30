Comité Empresa de ARISA pide una reunión con la Consejería de Economía y muestra "su preocupación" por el ERTE planteado

Nidec Arisa - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de ARISA ha solicitado "una reunión urgente" con la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja ante la situación actual de la empresa. Aseguran que las posiciones entre el Comité y la empresa "continúan muy alejadas" y la primera traslada "con total claridad" su "enorme preocupación por las condiciones del ERTE planteado".

El objetivo de este encuentro -han explicado en un comunicado interno a la plantilla- es trasladar "de primera mano nuestra preocupación por la situación que atraviesa NIDEC ARISA" y solicitar "el apoyo y la implicación institucional en un momento especialmente difícil para la empresa, la plantilla y sus familias". La propuesta inicial de la empresa planteaba un ERE que afectaría a 56 de sus 217 trabajadores y un ERTE al resto de empleados.

Entienden desde el Comité que las administraciones públicas deben conocer la realidad de este proceso y colaborar, en la medida de sus posibilidades, para favorecer soluciones que contribuyan al mantenimiento de la actividad industrial y del empleo, indica el comunicado.

Dentro de la negociación, desde el Comité expresan que ambas partes han expuesto y argumentado sus propuestas iniciales sobre las condiciones de las medidas de amortización de puestos de trabajo planteadas por la empresa.

"Desde este momento podemos adelantar que las posiciones continúan muy alejadas y que, a día de hoy, no existe un escenario cercano que permita alcanzar un entendimiento".

EL ERTE, LO QUE "MÁS PREOCUPA"

En relación con el ERTE, que sigue siendo la cuestión que más preocupa a la parte social por "el enorme impacto que tendría sobre la plantilla", la empresa ha presentado una primera propuesta. Esta será analizada en profundidad por la representación de las personas trabajadoras y, en la próxima reunión, "presentaremos una contraoferta con el objetivo de mejorar sustancialmente las condiciones planteadas".

Ambas partes se han emplazado a la siguiente reunión del calendario de negociación "con el compromiso de seguir realizando propuestas que permitan acercar posturas y hacer lo menos traumáticas posible las salidas inicialmente planteadas por la empresa, de las que, por el momento, continúa sin moverse".

No obstante," queremos trasladar con total claridad nuestra enorme preocupación por las condiciones del ERTE planteado".

La empresa mantiene una propuesta con una afectación que oscilaría entre el 50 % y el 100 % de los días de trabajo mensuales, durante un periodo de un año. Se trata de un planteamiento que, en las condiciones actuales, la parte social considera "absolutamente inasumible para la plantilla de NIDEC ARISA".

Desde la representación social ya han manifestado a la dirección "que no es razonable pretender que las personas trabajadoras asuman un auténtico acto de fe".

"Y lo calificamos así porque, a día de hoy, el horizonte de carga de trabajo continúa siendo muy incierto", afirman.

La propia empresa reconoce que no existen proyectos firmados para la fabricación de nuevas prensas, al menos durante 2027, por lo que resulta "muy difícil" pedir a la plantilla que soporte un ERTE "de esta magnitud sin garantías objetivas de recuperación de la actividad".

Finalizan desde el Comité de Empresa expresando que su responsabilidad es continuar negociando "con rigor, exigiendo toda la información necesaria y defendiendo alternativas que reduzcan al máximo el impacto de las medidas planteadas".

Por ello, insisten, "seguiremos trabajando con firmeza para que cualquier medida que finalmente se adopte sea proporcionada, justificada y lo menos lesiva posible para las personas trabajadoras. Seguiremos informando puntualmente de la evolución de las negociaciones y de cualquier avance que se produzca en las próximas reuniones".