Comité de Empresa de Ramondín Cápsulas denuncia a la Dirección por incumplir acuerdo de ERTE e inicia acciones legales

Archivo - Instalaciones empresa Ramondín - EMPRESA RAMONDÍN - Archivo

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Ramondín Cápsulas ha anunciado este jueves el inicio de una ofensiva legal y sindical frente a lo que consideran "continuos incumplimientos" por parte de la Dirección de la compañía en relación con el acuerdo de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), vigente desde el pasado 6 de febrero de 2026.

Ante "la falta de cumplimiento de las condiciones pactadas", el órgano de representación de los trabajadores ha ratificado la adopción de varias medidas "de forma inmediata":

Denuncia ante la Inspección de Trabajo, para que se fiscalicen las irregularidades detectadas en la aplicación del ERTE y se garantice el respeto a los derechos laborales de la plantilla.

Demanda ante el Preco, el Comité ha iniciado el procedimiento de mediación ante el Consejo de Relaciones Laborales (Preco) como paso previo y necesario en la defensa jurídica del acuerdo alcanzado.

El conflicto surge "apenas un mes después de que ambas partes llegaran a un preacuerdo que debía regir la actividad de la empresa hasta el 31 de julio de 2026".

Dicho documento "establecía una serie de garantías fundamentales", como un preaviso de cuatro días laborables para las afectaciones y la creación de un calendario mensual tentativo, además de límites de afectación, con un compromiso de que la afectación fuera equitativa y solidaria, sin exceder en ningún caso el 40 por ciento de la jornada.

En el caso de las condiciones económicas reflejaban complementos salariales que debían alcanzar hasta el 80 por ciento del salario real diario a partir del día 21 de afectación, además del respeto íntegro a la antigüedad y las pagas extraordinarias.

En cuanto a la protección del empleo, preveía "prohibición estricta de realizar horas extraordinarias, nuevas contrataciones o externalizaciones de funciones (subcontratas) durante la vigencia del expediente".

El Comité de Empresa "lamenta tener que recurrir a la vía judicial y administrativa, pero recalca que su prioridad absoluta es la defensa de las condiciones laborales de la plantilla y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente y los acuerdos alcanzados de buena fe".