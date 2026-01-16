El Comité regional de UGT FICA La Rioja alerta sobre "problemas estructurales de las personas trabajadoras"

LOGROÑO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional de UGT FICA La Rioja, máximo órgano entre congresos, ha aprobado esta mañana una Resolución en la que, además de denunciar la situación política internacional, alerta sobre problemas estructurales que afectan a las personas trabajadoras.

En este sentido, destaca especialmente el difícil acceso a la vivienda por el alto coste en relación con los salarios, y reclama reformas que refuercen el parque público, regulen el alquiler y garanticen salarios dignos.

Señala también que España mantiene una de las jornadas laborales más largas de la UE y defiende la reducción de la jornada a 37,5 horas por ley, ante las dificultades de hacer mediante la negociación colectiva.

En materia de salud laboral, el Comité de UGT FICA denuncia en su resolución el aumento de la siniestralidad y exige la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, más recursos para la Inspección de Trabajo y un plan integral que incluya la prevención de riesgos psicosociales y la salud mental. En materia de negociación colectiva, el sindicato apuesta por criterios salariales claros (subida del 3% en 2026 con cláusulas de revisión), la reducción de jornada, la igualdad de género, los derechos LGTBI, la mejora de la conciliación, y la incorporación de nuevos contenidos como vivienda, migración y acreditación de competencias.

Además, insta a dotar de recursos reales a las políticas de igualdad y la figura de agentes de igualdad, así como la inclusión de planes LGTBI para cumplir la Ley. El texto también subraya la situación de precariedad de la juventud, agravada por el desempleo, la temporalidad y el acceso a la vivienda, reclamando situar a las personas jóvenes en el centro de las reivindicaciones sindicales.

Además, destaca el crecimiento de la representatividad de UGT FICA La Rioja en las elecciones sindicales, que en el último periodo ha aumentado su diferencia en más de 20 puntos respecto al segundo sindicato, superando el 53 por ciento de la representatividad con 240 delegados y delegadas elegidos en el año 2025.

Por último, el Comité denuncia la persecución sindical que están sufriendo los afiliados/as y los delegados/as de UGT en la empresa EUROSEATING, advirtiendo de que UGT FICA DE LA RIOJA llegará hasta el final para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras.