La compañía aérea Binter pone a la venta vuelos directos entre Logroño y Canarias

Archivo - Avión de la compañía Binter - BINTER - Archivo

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Binter ha anunciado que, a partir del 17 de junio, conectará Canarias con el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. La aerolínea refuerza así su apuesta por el norte peninsular, donde ya ha anunciado también una nueva ruta con Vitoria-Gasteiz.

Para este verano, Binter ha programado dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos con el Aeropuerto de Gran Canaria. Los miércoles, los vuelos despegarán desde la isla a las 08,15 horas y desde el aeropuerto de Logroño a las 12,55 horas. Los domingos, la salida desde Gran Canaria será a las 08,35 horas y a las 14,00 horas desde el aeropuerto riojano.

La compañía aérea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permiten a sus pasajeros llegar por el mismo precio a o desde cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

VUELOS EN #MODOCANARIO

Los pasajeros de Binter disfrutan de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Asimismo, la compañía pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Los billetes ya se pueden adquirir a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.