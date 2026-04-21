La Compañía Nacional de Teatro Clásico llega al Bretón con dos sesiones de 'Fuenteovejuna'

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LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

En la semana en la que se celebra el Día del Libro, llega al Teatro Bretón de Logroño 'Fuenteovejuna', de Lope de Vega. Un clásico de la literatura española que viene de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y que está programado el viernes y el sábado.

Enmarcada en el ciclo de teatro del Bretón, 'Grandes obras, grandes autores' llega a las tablas una de las creaciones referentes de Lope de Vega, 'Fuenteovejuna'. Será el viernes 24 y el sábado 25 de abril, a las 20:00 horas ambos días. Esta versión del clásico viene de la mano de María Folguera.

La obra mantiene intacta la vigencia del clásico de Lope de Vega y coloca un espejo frente a un mundo sumido en la urgencia y la inquietud colectiva.

Se trata de la primera vez en la historia de la compañía en la que una mujer, María Folguera, se pone al frente de este pilar fundamental de nuestro Siglo de Oro.

Toda la obra está impregnada de tintes femeninos, ya que la dirección corre a cargo de Rakel Camacho, la escenografía de Mónica Borromello y la dirección musical, de Raquel Molano. El espectáculo dura poco menos de dos horas y el precio de las butacas varía entre los 9 y los 23 euros.

CINE EN VERSIÓN ORIGINAL

El domingo 26 de abril a las 20,00 horas, cine en versión original con la película 'Apuntes para una ficción consentida'. El filme supone el debut en la ficción de Ana Serret tras participar en la primera edición de las Residencias Academia de Cine.

A través de su álter ego, Lea Grand, muestra una actriz suiza que vive en Madrid e intenta encontrar su lugar en una ciudad que no es la suya. El largometraje combina el español con el alemán y el suizo, tiene una duración de 80 minutos y cuesta 5.50 euros.

Las entradas de las tres sesiones de este fin de semana se pueden adquirir a través de las vías habituales: taquilla, web y teléfono.