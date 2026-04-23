La compraventa de viviendas en La Rioja baja un 12,5% tras empeorar su evolución interanual en febrero

Archivo - Plaza salón en la Gran Vía de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en La Rioja en febrero empeora y desciende un 12,5% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,51% a nivel nacional), hasta un total de 419 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 13,6% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en La Rioja, 395 se realizaron sobre viviendas libres y 24 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 72 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 347 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En febrero se realizaron un total de 698 operaciones sobre viviendas. Además de las 419 compraventas, 171 fueron herencias, 17 donaciones y 2 permutas.

En total, durante febrero se transmitieron en La Rioja 1.303 fincas urbanas a través de 788 compraventas, 317 herencias, 29 donaciones, 7 permutas y 162 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 427 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 173 herencias, 179 compraventas, 17 donaciones, 2 permutas y 56 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73% seguida de Canarias, un 7,85% más, y Cataluña (+5,71%). En el lado contrario del ranking se sitúan Murcia, La Rioja y Galicia con caídas del 14,84%, 12,53% y del 12,04%, respectivamente.

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-inmobiliario-datos-hoy/29/espana/106