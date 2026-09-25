La compraventa de viviendas en La Rioja y cae un 9,4% tras empeorar su evolución interanual en julio - EPDATA

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en La Rioja en julio empeora y desciende un 9,4% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5,11% a nivel nacional), hasta un total de 460 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 11,4% intermensual. A pesar de la caída, las 460 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en La Rioja, 427 se realizaron sobre viviendas libres y 33 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 44 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 416 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 765 operaciones sobre viviendas. Además de las 460 compraventas, 181 fueron herencias, 18 donaciones y 0 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en La Rioja 1.429 fincas urbanas a través de 866 compraventas, 331 herencias, 42 donaciones, 0 permutas y 190 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 557 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 228 herencias, 192 compraventas, 11 donaciones, 3 permutas y 123 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36% seguida de Galicia, un 10,76% más, y Castilla y León (+9,69%).

En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente.