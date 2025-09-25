La compraventa de viviendas en La Rioja sube un 18,4% en julio, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en La Rioja ha subido un 18,4% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 13,68% a nivel nacional), hasta sumar un total de 508 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 508 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en La Rioja, 470 se realizaron sobre viviendas libres y 38 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 76 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 432 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 867 operaciones sobre viviendas. Además de las 508 compraventas, 212 fueron herencias, 16 donaciones y 0 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en La Rioja 1.519 fincas urbanas a través de 834 compraventas, 394 herencias, 26 donaciones, 2 permutas y 263 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 663 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 332 herencias, 197 compraventas, 21 donaciones, 12 permutas y 101 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió en todas las comunidades, con Extremadura (+27,96%) Aragón (+23,84%) y Castilla - La Mancha (+21,10%) a la cabeza, salvo en Navarra (-15,69%) y Cantabria (-5,85%).