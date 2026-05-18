La compraventa de viviendas en La Rioja vuelve a tasas positivas con un aumento del 5,2% en marzo

Archivo - Edificio de pisos residenciales - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en La Rioja en marzo ha crecido un 5,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 2,2 por ciento a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 483 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 15,3 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 483 compraventas de viviendas suponen el quinto mejor dato de este índice en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en marzo en La Rioja, 460 se realizaron sobre viviendas libres y 23 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 79 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 404 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En marzo se realizaron un total de 830 operaciones sobre viviendas. Además de las 483 compraventas, 219 fueron herencias, 23 donaciones y 0 permutas.

En total, durante marzo se transmitieron en La Rioja 1.583 fincas urbanas a través de 915 compraventas, 398 herencias, 43 donaciones, 2 permutas y 225 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 554 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 225 herencias, 215 compraventas, 14 donaciones, 8 permutas y 92 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Castilla - La Mancha es la comunidad donde mejor se comportó en marzo la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 11,5 por ciento seguida de Navarra, un 8,21 por ciento más, y La Rioja (+5,23 por ciento). En el lado contrario del ranking se sitúan Cantabria, País Vasco y Canarias con caídas del 15,39 por ciento, 11,58 por ciento y del 8,93 por ciento, respectivamente.