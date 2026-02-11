La Comunidad de Regadíos de Calahorra vuelve a llenar de agua Perdiguero tras las obras en este embalse

Embalse del Perdiguero - EUROPA PRESS

Tras un vaciado controlado para sustituir las válvulas de seguridad instaladas en los años 80

CALAHORRA (LA RIOJA), 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones periódicas de inspección previstas en las Normas de Explotación de la balsa de riego conocida como Pantano Estanca-Perdiguero -gestionada por la Comunidad General de Regadíos de Calahorra- han permitido detectar deficiencias en dos elementos esenciales para la seguridad de la infraestructura: las válvulas de cierre instaladas durante el recrecimiento del embalse entre 1985 y 1990.

Así lo dice la comunidad de regantes de Calahorra, añadiendo también que fueron las revisiones técnicas y pruebas de funcionamiento las que evidenciaron que los mecanismos originales no garantizaban el cierre completo del sistema, lo que en una situación de emergencia impediría aislar el volumen de agua almacenado aguas arriba.

Ante este riesgo potencial para la población y para la propia instalación -sigue diciendo- se decidió proceder a la sustitución de ambas válvulas por otras nuevas de características similares, asegurando así el correcto mantenimiento, conservación y vigilancia del embalse y prolongando su vida útil.

Para ejecutar los trabajos con plenas garantías fue imprescindible realizar el vaciado del pantano durante los meses de otoño e invierno.

"El operativo -comenta la Comunidad General de Regadíos- se desarrolló en coordinación con la empresa instaladora y con la Dirección General de Medio Natural y Paisaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente de La Rioja".

Técnicos de este departamento participaron días atrás en la separación de especies alóctonas (invasoras) y autóctonas, aportando un contenedor con agua para su preservación y traslado.

Por su parte, la Comunidad de Regadíos contrató otro recipiente para la gestión de la biomasa no autóctona. "Gracias a esta planificación ambiental, todos los contenedores regresaron vacíos a su destino, ya que fue posible conservar una lámina de agua donde se mantuvo la totalidad de la fauna existente", indican.

El cambio de las dos válvulas de seguridad y sus correspondientes comprobaciones se desarrolló entre los días 3 y 9 de febrero. Una vez finalizadas las tareas en las galerías del dique grande, el 6 de febrero se reabrió la entrada de agua al embalse, relata la información.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro habría autorizado la aportación de 1,5 hectómetros cúbicos desde el embalse de Enciso para acelerar el llenado.

Este proceso ya está en marcha, según dice la alcaldía de los regantes, siguiendo las indicaciones del Director de Explotación del Pantano.

La intervención ha contado con una subvención de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente de La Rioja, que respalda una actuación clave para la seguridad hidráulica y el correcto funcionamiento de esta estratégica balsa de riego, termina diciendo la Comunidad General de Regadíos de Calahorra.