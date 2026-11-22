Una concentración clama contra la lesbofobia este domingo en Logroño; "No queremos tener más miedo" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ciudadana ha clamado este domingo por la tarde contra la lesbofobia tras la situación de acoso que el pasado 10 de noviembre sufrieron tres mujeres en el centro de la capital riojana. A raíz de los hechos, un hombre fue detenido por la Policía.

Convocada por la entidad social riojana GYLDA LGTBI+, la cita se ha llevado a cabo pasadas las 18,00 horas de esta tarde en la plaza de la Diversidad de Logroño. A ella han asistido alrededor de 250 personas (según la organización) y, entre ellas, dos de las mujeres acosadas que han aseverado que ellas no son las que deben tener miedo.

La concentración ha querido mostrar el rechazo colectivo a cualquier expresión de odio y discriminación hacia las mujeres lesbianas y al conjunto de la diversidad LGTBIQA+.

Durante el acto han querido mostrar "todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad" a las jóvenes afectadas. Asimismo, les han ofrecido su acompañamiento y se han puesto a su disposición todos los recursos de atención social, psicológica y jurídica del Centro LGTBI+ de La Rioja.

Como han informado desde GYLDA este ataque se produce en un contexto "preocupante de crispación social y avance de discursos que cuestionan la diversidad y los derechos conquistados".

Desde GYLDA LGTBI+ advierten también de que los discursos que señalan, deslegitiman y deshumanizan a las personas por su orientación sexual o identidad "contribuyen a generar un clima de tolerancia hacia la discriminación y la violencia".

"La lesbofobia no puede minimizarse ni tratarse como una anécdota. Ninguna mujer debería tener que esconder quién es o a quién quiere por miedo a sufrir insultos, amenazas o agresiones. La libertad de expresar nuestros afectos y vivir nuestras vidas sin miedo es un derecho que debemos defender colectivamente".

También han reclamado a las instituciones "una respuesta firme, con protección y acompañamiento a las víctimas, investigación de los hechos, reconocimiento de su posible motivación discriminatoria cuando corresponda y políticas públicas decididas para prevenir y combatir la LGTBIfobia".

GYLDA subraya que "no vamos a vivir con miedo nuestras vidas, nuestros afectos y nuestras calles y espacios públicos porque también son nuestras" y recuerdan que al odio se le hace frente "con formación, información, más derechos, más diversidad y más solidaridad".

"VULNERACIÓN DE DERECHOS Y DE LIBERTADES"

En el acto también se ha leído un comunicado en el que han indicado que lo sucedido "no es una anécdota, ni un conflicto sin importancia".

"Cuando se agrede, se insulta o se humilla a una mujer por ser percibida como lesbiana, no estamos ante un simple desencuentro: estamos ante una vulneración de derechos y de libertades".

Como han señalado en su discurso no van a dejar "que quienes cuestionan nuestros derechos, alimentan el odio y pretenden hacer retroceder la diversidad ganen espacio mientras la ciudadanía mira hacia otro lado". Por ello, prosiguen, "hay que implicarse, alzar la voz y acudir a las urnas. Cada voto cuenta para defender una sociedad más libre, más igualitaria y más respetuosa con todas las personas. No podemos dejar que el miedo, la desinformación o los discursos de odio condicionen nuestro futuro".

De esta manera, han indicado, hoy estamos aquí "porque ninguna persona debería tener que calcular dónde puede expresar sus afectos o cuánto de sí misma puede mostrar para sentirse segura. Queremos calles en las que podamos ser quienes somos, sin miedo y sin pedir permiso".

Por tanto, sentencian: "Que nadie se confunda: no vamos a dar ni un paso atrás en nuestros derechos y libertades. Frente a quienes quieren dividirnos, señalarnos o hacernos invisibles, vamos a seguir construyendo una sociedad más libre, más diversa y más justa".