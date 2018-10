La concentración contra la violencia de género se centra en mujeres con discapacidad "por su discriminación múltiple"

Actualizado 02/05/2013 15:34:57 CET

La concentración en repulsa de la violencia contra las mujeres centra este mes su atención en las mujeres con discapacidad, ya que "son víctimas de una discriminación múltiple y, por lo tanto, están más expuestas a la violencia de género, el abuso sexual, el abandono, el maltrato y la explotación".

La protesta, como cada primer jueves de mes, ha tenido lugar en la Plaza del Ayuntamiento a mediodía, en la que han participado diversas autoridades locales, regionales y representantes del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

La presidenta de CERMI La Rioja, Manuela Muro, ha señalado que se han sumado a la concentración "ante la situación de violencia que diariamente sufren las mujeres y niñas con discapacidad, recordando que es necesario tomar medidas específicas para erradicar esta violencia".

Seguidamente, varios miembros de las entidades asociativas que conforman CERMI La Rioja han leído varios mensajes bajo la idea de que "sólo el trabajo conjunto será el camino adecuado para abordar y eliminar todo tipo de violencia".

MENSAJES DE LAS ENTIDADES

Pablo del Valle, de ASPACE-Rioja, ha afirmado que "todos somos iguales, nadie es más que nadie". La Rioja sin Barreras ha utilizado la letra de la canción Juliana R, de El Hueco, como mensaje: "Si no me escuchas, no me comprendes. Si no me comprendes, no me conoces. Si no me conoces, no valgo nada para ti".

Francisco Moreno, de la ONCE, que ha leído su mensaje en braille, ha indicado que "si la violencia ejercida contra las mujeres es repugnante, la violencia contra una mujer con discapacidad es abominable. Debemos luchar todos, y digo todos contra esta lacra social que por desgracia, es demasiado frecuente todavía".

"Debemos colaborar con los poderes públicos denunciando cualquier hecho que suponga violencia contra la mujer, ya que para ello tenemos el teléfono gratuito 016", ha añadido.

Aurora Cortes, de ALCER-Rioja, ha pedido que "ante el menor síntoma de violencia de tu pareja, no te calles, pide ayuda", ya que "la familia y el entorno social te va a ayudar". Por su parte, María Martínez, de ARSIDO, ha manifestado que "si no me respetas, me alejas de ti".

"TRATEMOS A LAS MUJERES CON CARIÑO"

Daniel Laencina, de ARPS, ha apuntado que "no queremos más maltrato, ni más violencia. Los problemas se solucionan hablando y tenemos que tratar a las mujeres con cariño". Por otro lado, Guillermo, de ARPA-AUTISMO Rioja, ha indicado que "la violencia es un recurso del incompetente, jamás resuelve conflictos y nunca se entra por la violencia dentro de un corazón".

Amaya Echeverría, de FEAFES-ARFES, ha explicado que "la búsqueda de la felicidad es un largo camino que comienza luchando por todo aquello que se ama, amando todo aquello que se respeta y respetando todo aquello que nos rodea, en especial aquello que resulta más frágil y vulnerable de la sociedad".

Por ejemplo, a proseguido Echeverría, "mujeres y personas con problemas de salud mental, sólo de esta forma estaremos dando al amor la oportunidad de florecer a lo largo y ancho del sendero por el que transcurre nuestra vida".

Por último, Esther González y María Jesús Calavia, de la Asociación de Personas Sordas de La Rioja, han destacado que "debe haber una prevención, atención integral y protección de las mujeres sordas que sufren maltrato totalmente accesible".