Una concentración exige en Logroño el fin de la caza, especialmente con galgos y otras razas, y más protección - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Logroño ha acogido este domingo una concentración para exigir el fin de la caza. Coincidiendo con el fin de la temporada, los asistentes han reivindicado los derechos de los perros usados en esta actividad y han pedido más protección para este tipo de especies porque, como han indicado, "el latido de un perro de caza es igual que el de cualquier otro".

En una cita en la plaza del Mercado de la capital riojana, los asistentes han portado una pancarta en la que se podía leer: 'No a la caza con galgos y otras razas'. Convocada por la Plataforma NAC (No A la Caza), una de las delegadas de 'Galgos 112' en La Rioja y coordinadora de la Plataforma regional, Isabel López de Munay, asegura que en estas próximas semanas "va a haber un gran descarte de perros" con motivo del fin de la temporada.

"Exigimos un no a la caza porque la naturaleza es sabia y es capaz de autorregularse". Ante ello piden a las instituciones que "no miren para otro lado y no se dejen manejar por el lobby de la caza porque mueve mucho dinero".

RECUPERACIÓN EMOCIONAL Y FÍSICA

Como ha explicado, la situación es complicada porque "al final somos los particulares y los voluntarios los que estamos asumiendo el rescate de esos animales". Pero no solo ese rescate sino también "la recuperación emocional y física de estos animales".

Por ello, "les pedimos a las instituciones que se involucren realmente y más ahora que es el momento más crucial porque se van a deshacer de aquellos perros que no sirven para la caza".

La activista ha indicado que el abandono de perros "nunca ha dejado de bajar. Y ahora todavía es peor ya que se excluye precisamente a los perros de caza de la ley de bienestar animal".

"Diferencian claramente entre los perros mascota y los perros que se utilizan para trabajo", ha lamentado.

Por su parte, y como explican en un comunicado desde la propia Plataforma, "la desprotección que sufren estos perros no es única", ya que también recuerdan "a todos los demás animales que también son víctimas de la caza".

"La continua persecución y acoso que sufren los lobos ibéricos también será denunciada en la marcha y el manifiesto de este 1 de febrero", han afirmado.

Las batidas supuestamente excepcionales, la campaña de mala prensa contra este animal, las denuncias falsas de ataques a ganado y la exclusión del lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en marzo de 2025 "ponen al lobo ibérico en una situación de desprotección sin precedentes".

Lo mismo que ha ocurrido con el jabalí. "Nuestra voz también baja a los valles, donde el jabalí ha sido convertido en el nuevo enemigo público", indican en referencia a la crisis de la peste porcina africana. "Han sido masacrados bajo el pretexto del control poblacional o sanitario y son víctimas de una gestión basada en la sangre y no en la ciencia, perseguidos con saña en una guerra que ellos no empezaron", denuncian.

En total, 550 entidades se han adherido al manifiesto este año batiendo récord de colectivos que lo apoyan. También se han ampliado las ciudades donde se realizarán las manifestaciones ya que además de afianzarse esta marcha en España, donde se convocarán al menos 44 manifestaciones, se expanden fuera del país. 42 se realizarán en el extranjero, diez de ellas en ciudades de EEUU y México.