Concentración en Logroño exige el fin del ataque a Palestina y "boicotear" productos y empresas colaborativas con Israel

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, que se ha desarrollado a las 18,30 horas, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, en el Espolón, convocada por la plataforma 'Amistad Palestina' -conformada, entre otras organizaciones, por IU, Rioja Acoge, Plataforma Bienvenidos Refugiados, Solidaridad con Palestina, Comisiones Obreras, CNT o CGT- ha exigido el fin del ataque por parte de Israel a Palestina, así como ha reclamado "boicotear" a productos y empresas que colaboren con Israel.

La protesta, como en ocasiones anteriores, ha estado presidida por una gran bandera Palestina, y una pancarta en la que se podía leer 'Solidaridad con Palestina'. En este ocasión se han querido centrar en los "atacados" hospitales de la zona, a lo que ha unido "la falta de combustible" que hace que no puedan funcionar.

Antes del comienzo de la misma, Laura Juarros, que ha actuado de portavoz ha manifestado que "queremos seguir aquí porque la situación se está agravando cada vez más, sobre todo la situación humanitaria de la población gazatí".

"Es de todos conocidos el bombardeo a todos los hospitales y el asedio que está sufriendo la población, algo que supones una situación límite", ha indicado. Además, ha querido criticar "la actitud de nuestros gobiernos y nuestras instituciones que no está siendo lo suficientemente firme como para parar estos bombardeos y exigimos pues el cese; el alto del fuego inmediato y después que se tomen medidas y sanciones contra el Estado de Israel porque creemos que es la única manera de pararlo".

Juarros ha recordado que cuando se inició la invasión a Ucrania "se tomaron medidas contra Rusia y vemos que contra Israel no se están ejerciendo las mismas medidas y las mismas sanciones; y además es que tenemos que hacerlo con urgencia porque cada día que pasa pues hay más muertos, más niñas y niños inocentes, y la situación se va agravando porque es insostenible".

Ha llamado, por tanto, a continuar con la presión, insistiendo en ese 'boicot' a empresas y productos que "es lo que la ciudadanía podemos hacer además de manifestarnos claramente en contra de toda esta masacre".

"CUESTIÓN DE HUMANIDAD"

Juarros ha puesto de manifiesto el sufrimiento también de las personas que residen aquí y que van conociendo que están falleciendo familiares, poniendo el ejemplo de una persona que ha perdido ya a 11 familiares. Por ello, ha afirmado que "independientemente de nuestra ideología, es un tema ya de humanidad, de que si no somos capaces de plantarnos ante una situación como esta".

Ha asegurado que "no es una guerra entre bandos, porque esto es otra cosa". "Incluso en las guerras hay unas normas, hay un derecho internacional, pero Israel lleva desde toda su existencia saltándose todas las resoluciones de la ONU, entonces no estamos hablando de un estado normal, y eso creo que tenemos que ser conscientes de que no se puede consentir", ha concluido.