Una concentración en Logroño recuerda a las dos últimas mujeres asesinadas por violencia machista en España - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha recordado a las dos últimas mujeres asesinadas por violencia machista, así como ha servido para condenar y reclamar el fin de este tipo de asesinatos.

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', en la que se ha guardado un minuto de silencio por las asesinadas, que ha concluido en aplausos.

Al asesinato de Pilar, de 38 años, en Jaén, y de Czarina, de 43, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha sumado la confirmación, por parte del Ministerio de Igualdad de un tercer asesinato, en 2026, por violencia machista en España, ocurrido en Cádiz. Desde 2002, han sido 1.344 mujeres asesinadas en el país por violencia de género.

Al término de la concentración, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha señalado que "apenas llevamos 12 días del mes de enero y ya tenemos, por desgracia, que confirmar dos muertes de dos mujeres por violencia machista a manos de sus parejas o exparejas".

Por ello, ha recordado que la Delegación del Gobierno "seguirá convocando a un minuto de silencio cada vez que se produzca una muerte de este tipo", al tiempo que ha manifestado "como siempre, a todas las mujeres y a todos los entornos de mujeres que en un momento dado pueden sufrir violencia por parte de sus parejas o exparejas, que estén atentos a cualquier signo de violencia que pueda darse en este ámbito, porque las administraciones mostrarán su apoyo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado responderán a cualquier llamada que tenga que ver con esto y prestará su ayuda".

"Así que solo queda, por lo tanto, pedir precisamente eso a las mujeres y a sus entornos, insisto, que estén muy pendientes de cualquier de cualquier violencia de este tipo", ha añadido.

Preguntada por el hecho de que el Sistema VioGén cierre 2025 con 920 casos activos de víctimas de violencia machista en La Rioja, Arraiz ha apuntado que "cuando hablamos de los datos de violencia de género y vemos que se incrementan, puede ser porque se ha perdido el miedo".

No obstante, ha delegada del Gobierno ha insistido en que "no hay que aguantar ningún tipo de violencia, sea física o no, va igual, hay que denunciar, hay que tomar medidas y hay que alejarse del agresor".