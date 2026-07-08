Una concentración en Logroño recuerda a las dos últimas mujeres asesinadas por violencia machista en España - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en Logroño, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, ha recordado a las dos últimas mujeres asesinadas en España por violencia machista, así como ha servido para condenar y reclamar el fin de este tipo de asesinatos.

La protesta ha estado presidida por una pancarta con el lema 'Ni una menos. Basta de violencia contra las mujeres', en la que se ha guardado un minuto de silencio por las asesinadas, que ha concluido en aplausos.

En concreto, en los últimos días han sido asesinadas, Cristina, de 35 años en Málaga, y María Lourdes, de 55 años en Alicante.

Con este casos, son ya 27 mujeres asesinadas en lo que va de 2026 en España, a manos de sus parejas o exparejas. Desde 2003, han sido 1.368 mujeres asesinadas en el país por violencia de género, dejando huérfanos a 524 niños y niñas.

Al término de la concentración, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha señalado que "volvemos a concentrarnos aquí a las puertas de la Delegación del Gobierno de La Rioja porque desgraciadamente tenemos que confirmar dos nuevas muertes de dos mujeres a manos de su expareja o pareja".

"En este caso además no había denuncias previas", ha añadido, al tiempo que ha señalado que "estamos además en una época estival donde sabemos que este tipo de asesinatos machistas suelen aumentar y aquí solo queda pedir, como solemos hacer además, pedir colaboración e implicación de todos, instituciones, sociedad, individualmente, para evitar este tipo de situaciones", ha añadido Arraiz..

La delegada del Gobierno ha indicado que "lo hacemos siempre, pero tenemos que recordar que se cuenta con el teléfono 016, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para en cualquier situación que se demuestre violencia machista, aunque no lleguemos a estos extremos, pues sea el entorno incluso, o quien sea, por desgracia, testigo de una situación de este tipo, lo denuncie a través de estas vías".

Arraiz ha destacado que "son cifras insoportables y mientras sigan existiendo en un país como España en el siglo XXI, seguiremos concentrándonos a las puertas, en este caso, de la Delegación del gobierno, porque creemos que es motivo suficiente para poner de manifiesto que esto es una cifra insoportable en una sociedad avanzada".