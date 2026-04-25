Una concentración pide en Logroño "el fin de la guerra" y trabajar "por una paz justa y duradera en Oriente Medio" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una concentración celebrada esta mañana en la plaza de San Bartolomé de Logroño ha pedido el fin de la guerra y trabajar "por una paz justa y duradera en Oriente Medio".

Convocada por la plataforma 'Parar la Guerra' -de forma simultánea con otras 180 poblaciones de todo el país- y bajo el lema 'Tenemos que Parar la Guerra en Oriente Medio y No Olvidar Gaza', los asistentes han portado una pancarta en la que se podía leer 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza. No al genocidio'.

La portavoz de la plataforma en La Rioja, Blanca Fernández Aguado, ha leído un manifiesto en el que han rechazado "tajantemente" los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, "que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional".

Como ha leído, estas son "una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial".

Además ha condenado "con energía" el "régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses".

APOYO AL PUEBLO IRANÍ

Desde la Plataforma han querido mostrar también "todo nuestro apoyo al pueblo iraní y en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad".

Como han destacado debe ser el pueblo iraní "quien debe decidir su futuro. Pero nada justifica los salvajes bombardeos de Estados Unidos e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

Desde la Plataforma han hecho una llamada "a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio".

Solicitan también "un alto al fuego permanente, el fin de los ataques en Líbano, del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo con la legalidad internacional".

Este manifiesto, ha indicado, está apoyado por cientos de organizaciones políticas y sociales que expresan su apoyo a la movilización este día nacional por la paz.

PARAR LA GUERRA

'Parar la Guerra' se fundó hace dos años, tras los criminales ataques de Hamás del 7 de octubre, para denunciar el atroz genocidio israelí en la Franja de Gaza. Todo, bajo un lema y una posición clara; "Ni terrorismo, Ni genocidio".

En estos dos años la plataforma ha desarrollado concentraciones que han unido a organizaciones, culturas, ideologías y personalidades en defensa de la Paz.

Esta plataforma convoca ahora movilizaciones por la Paz en Oriente Medio contra las agresiones militares de EEUU e Israel contra Irán y otros países de la región y en denuncia de las presiones que sufre nuestro país por parte de Washington y Tel Aviv por haber adoptado una postura clara en defensa de la paz y el derecho internacional.