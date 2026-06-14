'Concéntrico 2026' activa Logroño con una semana de arquitectura, música, diseño y participación ciudadana

Montaje de Concéntrico 2026 - SARA CUERDO

LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante seis días, desde el jueves 18 al martes 23 de junio, 'Concéntrico 2026' transformará Logroño y la ciudad se convertirá en un laboratorio urbano abierto donde arquitectura, diseño y ciudadanía explorarán nuevas formas de habitar colectivamente el espacio público a través de instalaciones efímeras, jardines colectivos, acciones sonoras, experiencias participativas y encuentros culturales distribuidos por toda la ciudad.

Con una programación que combina cultura, educación, deporte, música, paisaje y acción comunitaria, 'Concéntrico' plantea una agenda con más de 50 propuestas que activan el espacio público como una plataforma de participación ciudadana en la que la arquitectura se establece como una herramienta para fomentar la interacción social y contribuir a crear una ciudad más abierta, diversa y cohesionada.

La programación reúne más de veinte intervenciones específicas para distintos espacios de Logroño, articuladas en torno a tres ejes temáticos Identidad y Ficción, Ecologías Urbanas y Ephemeral Agents, con la participación de estudios, artistas y colectivos nacionales e internacionales como Smiljan Radic, Matilde Cassani Studio, AAU Anastas, raumlabor, Boltshauser Garbizu Collar, Sahra Hersi o Gabriel Fontana, entre otros.

Algunas de las intervenciones ya han empezado a levantarse como es el caso de Transtation, la propuesta de Parabase. Este prototipo de infraestructura circular, tanto material como energética, se sitúa junto a la estación de tren de Logroño. El pabellón se construye a partir de piezas de una antigua subestación eléctrica que, a causa del desarrollo urbano y energético, quedó obsoleta. Reutiliza, de manera circular, los recursos del propio lugar para levantar una nueva arquitectura.

Además, establece un intercambio sinérgico con la nueva estación al generar energía a partir de los residuos orgánicos de los pasajeros de tren y autobús mediante un sistema de biodigestión. El biogás producido se almacena temporalmente en la membrana de su cubierta y se transforma después en electricidad. Al mismo tiempo, el pabellón aprovecha y redirige los excedentes de las energías renovables hacia los depósitos de agua inactivos situados bajo las vías. Estos grandes reservorios funcionan como baterías estacionales, almacenando energía para el invierno, cuando la demanda es mayor y la producción menor.

Todo el proceso se visualiza en tiempo real para la ciudadanía a través de una pantalla LED en la cubierta. Mediante el uso de spolia -piezas reaprovechadas-, Transtation posibilita intercambios simbióticos de materia y energía, contribuyendo a que toda la zona de la estación mantenga un equilibrio dinámico a base de ciclos cerrados.

El proyecto preserva los valores históricos, culturales y materiales de Logroño al tiempo que ensaya una transición hacia un futuro posfósil, donde la infraestructura deja de consumir recursos para reorganizarlos.

AGENDA DIARIA DE ACTIVIDADES

Además de las intervenciones urbanas, Concéntrico desplegará una agenda diaria de actividades abiertas a públicos diversos que incluirá visitas guiadas, encuentros, talleres, conciertos, programas educativos, experiencias culinarias, recorridos colectivos y acciones participativas que activarán el festival a lo largo de toda la semana. Más de 50 propuestas en las que se combina arquitectura, cultura, educación, deporte, música, paisaje y acción comunitaria.

Entre las actividades destacan los encuentros con algunos de los autores invitados al festival como Smiljan Radic autor de Circo y una de las figuras más reconocidas de la arquitectura contemporánea. También la conversación con Boltshauser & Garbizu Collar sobre Terroir, una instalación construida con tierra compactada y barricas reutilizadas que explora la relación entre arquitectura, clima y territorio vitivinícola.

La programación incorpora iniciativas vinculadas a la cultura del vino como las catas y conversaciones organizadas junto a The Stressed Yeast Society en la Plaza San Bartolomé o el encuentro Temblores de superficie. Vino y Smithson en Viña Lanciano, desarrollado en colaboración con Bodegas LAN.

La música y las celebraciones populares también tendrán su espacio en Concéntrico con la participación de escuelas y agrupaciones locales en la Fiesta de la Música, acciones sonoras colectivas, sesiones de escucha, conciertos al aire libre y la clausura del festival coincidiendo con la tradicional Noche de San Juan, este año en la intervención Architecture for Ritual de CENTRAL & Maxime Delvaux en Plaza del Mercado.

Además, se desarrollarán proyectos como la plantación colectiva impulsada por Sahra Hersi en el barrio Madre de Dios junto a la Biblioteca Rafael Azcona o el desfile intercultural bajo el Arco de San Bernabé para celebrar la diversidad cultural de las comunidades que forman parte de la ciudad. La programación también incorpora actividades desarrolladas junto a CERMI La Rioja para reflexionar sobre la accesibilidad y el diseño urbano, así como recorridos pedagógicos dirigidos a centros educativos, asociaciones y colectivos de capacidades diversas.

Por otro lado, el deporte y el juego tendrán un papel protagonista a través de Sidelined con un programa impulsado junto a escolares y docentes que replantea las dinámicas deportivas desde una perspectiva inclusiva y participativa. A ello se suman sesiones abiertas de juego colectivo, actividades en torno a Multiform de Nieuwe Instituut y propuestas impulsadas por jóvenes del IES Comercio y la Asociación Teatral On&Off, que exploran nuevas formas de habitar y transformar el espacio público desde la mirada adolescente.

Cabe destacar que uno de los pilares fundamentales para el buen desarrollo de toda esta programación creada por Concéntrico es la participación de voluntarias y voluntarios procedentes de Logroño, de otras ciudades españolas y de distintos países que contribuyen a hacer posible el festival mediante tareas de mediación cultural, acogida al público y acompañamiento de las intervenciones.

A continuación, se detalla la agenda completa de Concéntrico en la que algunas de las actividades como Vienna Design Week Aniversary Tour, Un tercio de vida, Plano Latente, Sounds of Architecture, Temblores de Superficie Vino y Smithson, Biblioteca de Semillas y los Recorridos Pedagógicos requieren inscripción previa.