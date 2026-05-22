Concéntrico contará en su 12 edición con más de 20 intervenciones, transformando Logroño en un lugar de aprendizaje - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Concéntrico contará en su 12 edición con más de una veintena de intervenciones, con las que Logroño se transformará en un lugar de aprendizaje. La cita será del 18 al 23 de junio, y entre los participantes está Smiljan Radic, recientemente distinguido con el Premio Pritzker 2026.

El director del festival, Javier Peña, acompañado del alcalde, Conrado Escobar; el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor; la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz; o del decano del COAR, Ángel Carrero, ha presentado este viernes la programación 2026 y el mapa completo de instalaciones, equipos y emplazamientos del Festival.

Durante seis días, la calle se transformará en un lugar de aprendizaje, la ciudad volverá a convertirse en un gran laboratorio de arquitectura, diseño y experimentación urbana con más de veinte intervenciones repartidas por plazas, solares, calles, puentes y espacios emblemáticos de la capital riojana.

El Festival reunirá a destacados estudios, investigadores y creadores de la escena internacional y planteará en esta edición un giro hacia prácticas más colectivas, festivas y performativas en el espacio público.

La programación de este año girará en torno a tres ejes temáticos: 'Identidad y Ficción', que explora narrativas y representaciones del espacio urbano; 'Ecologías Urbanas', centrada en las relaciones entre ciudad, naturaleza y sostenibilidad; y 'Ephemeral Agents', dedicada al papel de las intervenciones temporales como catalizadores de transformación en el espacio público.

La línea de trabajo 'Identidad y Ficción' entiende el espacio público no solo como un lugar funcional, sino como un espacio capaz de construir relatos, símbolos y experiencias compartidas.

En este bloque se han reunido prácticas que trabajan desde lo ritual, lo escénico y lo narrativo, donde lo colectivo se activa a través de lo simbólico; que introducen lo itinerante y lo onírico; que hacen del rito y la conmemoración una forma de construir situaciones colectivas; que revelan las intrahistorias de lo existente; que leen el paisaje desde el cobijo y la tensión, o que imaginan laberintos a partir del ritmo.

En todas ellas hay una idea compartida, la arquitectura como dispositivo para imaginar otras formas de estar juntos. Más que responder a un problema, estas propuestas abren preguntas.

En el eje 'Ecologías Urbanas', más que una cuestión ambiental en sentido estricto, Concéntrico entiende la ecología como un sistema de relaciones entre arquitectura, clima, materia y paisaje en la ciudad contemporánea. En este eje se han reunido reunido prácticas que activan el espacio público desde la adaptación, el cuidado y la transformación.

Propuestas que reutilizan materiales del sector energético para repensar los ciclos de la materia, que ensayan pabellones capaces de generar microclimas, que cultivan jardines cívicos a partir del intercambio de semillas, o que trasladan al espacio urbano los principios climáticos del paisaje vitivinícola riojano a través de la tierra y la barrica.

Otras ideas trabajan la sombra y el enfriamiento, investigan desde la botánica o exploran nuevas materialidades. En todas ellas hay una idea común: pensar la arquitectura como parte de un sistema vivo, atento al clima, a los materiales y al territorio.

Dentro del eje 'Ephemeral Agents' interesa la arquitectura efímera como una herramienta para activar dinámicas sociales y abrir nuevas formas de usar el espacio público. En este bloque se reúnen prácticas que trabajan desde la escucha, el juego y el cuerpo.

Propuestas que generan espacios íntimos de percepción urbana, que incorporan el sonido para narrar el espacio, o que introducen el juego como infraestructura capaz de transformar el entorno.

Otras propuestas replantean las reglas del deporte para pensar la convivencia, o exploran la relación entre arquitectura, cuerpo y accesibilidad. También estructuras ligeras inspiradas en arquitecturas informales, intervenciones sobre infraestructuras existentes vinculadas al paisaje fluvial, y dispositivos abiertos que se adaptan a distintos contextos.

INTERVENCIONES.

Centrados en esos tres ejes temáticos, Concéntrico desplegará sus intervenciones por numerosos puntos de Logroño con propuestas de equipos internacionales vinculadas específicamente a distintos espacios de la ciudad.

Así, el arquitecto chileno Smiljan Radic, recientemente distinguido con el Premio Pritzker, instalará un circo tradicional en el solar de la calle Mayor; la arquitecta italiana Matilde Cassani 'vestirá' el Arco de San Bernabé con una falda típica; el estudio mexicano PPAA transformará la Plaza del Ayuntamiento, extendiendo la geometría de las columnas.

Además, el equipo belga CENTRAL + Maxime Delvaux desarrollará su propuesta en la Plaza del Mercado, que se convertirá en una gran hoguera de San Juan; el colectivo berlinés raumlabor ocupará la Plaza de la Diversidad; el estudio canadiense Future Firm trabajará en el Puente de Hierro, conectándolo con el parque y el río; y el equipo palestino AAU Anastas llevará sus dispositivos de escucha al Patio del COAR.

También destacan las intervenciones de 2050+ en el Parking del Revellín, Boltshauser x Garbizu Collar en el entorno de Santiago, BEAR en Viña Lanciano, Sahra Hersi en la Biblioteca Rafael Azcona, Parabase en el solar de la estación de autobuses y de la de tren o Dancing on Architecture en el Paseo del Espolón, entre otros rincones repartidos por Logroño.

La selección de los participantes responde a una voluntad de ampliar los lenguajes con los que el festival se aproxima a la ciudad: desde arquitecturas que entienden el espacio público como ritual o celebración, como ocurre en el trabajo de Matilde Cassani o Smiljan Radic, hasta aproximaciones más experimentales que investigan con materiales, sonido o procesos de reutilización.

El Festival reúne prácticas que trabajan en los límites entre arquitectura, arte y paisaje, con equipos como Bear, Boltshauser x Garbizucollar o Parabase, con quienes se explorará la reutilización de materiales procedentes del sector de la energía, o AAU Anastas junto a Radio alHara, una emisora independiente nacida en Palestina que conecta comunidades a través del sonido.

La edición también incorpora investigaciones en torno a la ecología urbana y nuevas formas de habitar el espacio público con colectivos como raumlabor, Sahra Hersi u Ofreia.

Entre las novedades de esta temporada destaca la primera Concéntrico Summer School, vinculada al foco especial que esta edición dedicará a Suiza, que abrirá un espacio de trabajo y aprendizaje en torno a nuevas formas de pensar y construir el espacio público.

LAN D-12, 2022 EDICIÓN LIMITADA CONCÉNTRICO.

Durante el acto se ha presentado LAN D-12, 2022 Edición Limitada Concéntrico, vino con el que Bodegas LAN refuerza su apoyo al desarrollo cultural de La Rioja.

Por cuarto año consecutivo, LAN lanza esta edición limitada vinculada a Concéntrico. El vino se podrá disfrutar en bares, restaurantes, locales y tiendas especializadas riojanas exclusivamente en los días previos y durante el Festival.

La propuesta incluye una etiqueta especial con imágenes de intervenciones del festival en Viña Lanciano. Es un vino afrutado y elegante, ideal para disfrutar por copa y acompañar la gastronomía riojana.