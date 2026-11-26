El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto con el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, completan el cartel del Festival Actual 2027 informando de la programación de cine, exposiciones y Hotel Actual - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película ganadora de la 'Concha de Oro' en San Sebastián, 'Tender Loving Care', el 2 de enero, y la 'Palma de Oro' en Cannes, 'Fjord', el 4 de enero, son algunos de los títulos que se ha programado en el ciclo de cine de 'Actual 27', en el teatro Bretón de los Herreros. Junto a ellas, se exhibirán 'Elsinor', el 3 de enero, 'Bunker', el 5 de enero, y cierra, 'The Debut', el 6. Comenzarán a las 19,30 horas, con un precio de 6,5 euros, y en Versión Original Subtitulada.

La programación se completa, con las matinales de cine, los días 3, 4 y 5 de enero, a las 11,30 horas, en la Filmoteca Azcona. Se proyectarán, 'No hay hombres buenos', 'Josephine' - Gran Premio del Jurado y Premio del Público del Festival de Sundance-, y cierra el León de Oro a la Mejor Película en la Mostra de Venecia, 'Mujer desconocida'.

El precio será de 5 euros, y también se proyecta en Versión Original Subtitulada.

Ha sido el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, el encargado -acompañado del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz- de desgranar los títulos cinematográficos del festival, que son todos preestrenos, así como las nueve exposiciones artísticas que se podrán ver esos días, a lo que suma la iniciativa 'Hotel Actual', que se desarrollará en seis habitaciones del Hotel 'Gran Vía' de Logroño.

Sainz ha subrayado que "para Logroño es un verdadero lujo año

tras año contar con Actual". El concejal ha señalado que el festival convierte a la ciudad en "el foco, en el núcleo de la cultura, me atrevería a decir que de toda España, apenas comenzado el año", y ha destacado la implicación de los sectores hotelero, hostelero, bodeguero y cultural en una programación que contribuye a atraer visitantes y ofrecerles propuestas durante toda su estancia".

Iturriaga ha puesto en valor el cine del Festival, compuesto por ocho películas de "gran calidad" y "avaladas" en los más prestigiosos certámenes de la industria. Habrá drama social, películas de corte biográfico, comedias o thriller. Hasta las pantallas del Bretón, se acercarán producciones británicas, rumanas, franco-españolas o estadounidenses, que llevan en sus repartos a actores y actrices como Penelope Cruz, Javier Bardem, Paul Giamatti, Julian Moore, Olivia Colman o Andrew Scott.

Por su parte, en la Filmoteca Azcona se asomarán la película de comedia romántica, de Afganistán, 'No hay hombres buenos (No good men)', el drama psicológico de Estados Unidos, 'Josephine', y la coproducción danesa-sueca-letona-, el drama 'Mujer desconocida (Kvinde Ukendt)'.

EXPOSICIONES

Por otra parte, en el caso de las exposiciones, el director general de Cultura ha señalado que habrá "espacios novedosos" como en Ibercaja o en Bodegas Franco-Españolas, así como otros más habituales como el Paseo del Espolón, la Casa de la Imagen o la sala 'Amós Salvador'.

En este último espacio, del 9 de diciembre de 2026 al 28 de febrero de 2027, se podrá visitar 'No lo llames olvido. Aunque tú no lo sepas' Isidro López-Aparicio (iLA), que "reivindica el balcón como una frontera porosa entre lo público y lo privado".

En la sala de exposiciones de la Esdir, del 27 de noviembre al 10 d enero, la 'XLII Muestra de Arte Joven', que reúne las propuestas de 23 artistas emergentes, ofreciendo un espacio de visibilidad, experimentación y encuentro para las nuevas generaciones de creadores.

'Invisibles' de Jesús Domingo se muestra en el Museo de La Rioja, entre el 18 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027, y que se pregunta "¿Qué ocurre cuando las obras desaparecen de un museo?". Ante ello, la exposición "desplaza la atención hacia quienes suelen permanecer en segundo plano: los vigilantes de sala".

La artista riojana María Luisa Gutiérrez Orúe reivindica la almazuela como expresión artística en 'Mis almazuelas', una exposición que podrá visitarse del 2 de enero al 28 de febrero en Bodegas Franco-Españolas.

Más de veinte años de trayectoria del colectivo Boa Mistura se reúnen en 'Fragmentos', que podrá visitarse del 21 de diciembre al 26 de febrero en la Sala Navarrete el Mudo de Fundación Ibercaja. La muestra recorre materiales y trabajos vinculados a su intervención artística en el espacio público y al diálogo con las comunidades. La palabra, el color, la ciudad y la creación colectiva articulan una propuesta que entiende el arte como herramienta de transformación de los lugares y

de las relaciones que se establecen con ellos.

Siete artistas vinculados a la formación de la Casa de la Imagen protagonizan 'Escuela de Logroño', una muestra que podrá visitarse del 2 de enero al 7 de febrero. Marta Pérez Fernández, Javier Antón, María Martín, Clemboom, Andrea Alido, Ana Eguizábal y Peck Bruyell presentan propuestas que combinan fotografía, instalaciones y técnicas mixtas para explorar la memoria, la percepción y el territorio.

El Paseo del Espolón se convertirá en una galería al aire libre con 'Actual vibra en todas sus formas. Una exposición de Adri Torres', del 22 de diciembre al 6 de enero. Doce carteles de gran formato trasladan al lenguaje visual la programación del festival.

La relación entre música, diseño gráfico e identidad visual centra 'Del Beat al Bling. Imaginarios visuales y sonoros del Hip Hop', que podrá visitarse del 2 al 30 de enero en el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ).

Por último, las fiestas, tradiciones y lugares emblemáticos de la comunidad protagonizan 'Paisajes y personajes de La Rioja', una exposición organizada por el Instituto de Estudios Riojanos (IER) que podrá visitarse del 2 al 31 de enero en la Biblioteca de La Rioja. La muestra reúne ilustraciones de Raquel Marín, Tris, KB, Jorge Ochagavía,

Beatriz Castro, Manuel Romero, Adri Torres, Sinsal, La Lore y Antonia Santolaya, con reproducciones de gran formato inspiradas en el formato de libro-juego.

HOTEL ACTUAL

El Hotel Gran Vía se convertirá en espacio expositivo del 2 al 6 de enero con la segunda edición de 'Hotel Actual'. La propuesta transforma distintas habitaciones del establecimiento en espacios de creación y exhibición, acercando al público el trabajo de artistas contemporáneos en un formato que permite conocer sus proyectos y conversar directamente con sus autores.

La edición de 2027 contará con seis artistas: David Catá y Ana Escalera, procedentes de otras comunidades autónomas; los riojanos José Uríszar, Victoria Martínez Leiva y Héctor Sáenz; y Silvia Casaus, alumna de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR).

Cada participante presentará un proyecto propio, concebido para

convertir una habitación del hotel en un espacio expositivo con identidad y narrativa propias.

Las propuestas abarcan desde la moda, el diseño textil y los objetos hasta la fotografía, la memoria familiar, la transformación de prendas recuperadas, la pintura, las escenas en miniatura y las composiciones florales. Los artistas presentarán y venderán sus obras directamente al público, sin intermediarios ni comisiones. 'Hotel Actual' podrá visitarse de 11,00 a 14,30 y de 16,30 a 21,00 horas, con entrada gratuita.