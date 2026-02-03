Conciertos, charlas y exposiciones en las jornadas de música contemporánea de Fundación Caja Rioja y el Conservatorio

La responsable de Comunicación de Fundación Caja Rioja, Estela Etayo, y el director del Conservatorio, Carlos Blanco, presentando las jornadas de música contemporánea - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas de música contemporánea, que impulsan el Conservatorio Profesional de Música 'Eliseo Pinedo' y Fundación Caja Rioja, que se desarrollarán el 5 y 6 de febrero, bajo el título 'Escuchar el presente', ofrecerán a los asistentes dos conciertos, exposiciones y charlas.

Una iniciativa que han dado a conocer la responsable de Comunicación de Fundación Caja Rioja, Estela Etayo, y el director del Conservatorio, Carlos Blanco. Tendrán lugar, con entrada gratuita, en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, desde las 18,30 horas.

Etayo ha destacado la renovada colaboración con el Conservatorio porque "hacía mucho tiempo que no colaborábamos en ciclos similares, y por tanto, es un placer que vuelvan el alumnado y el profesorado del conservatorio a nuestro centro cultural".

Para ello, ambas entidades han organizado unas jornadas que buscan "difundir la música contemporánea y la formación también de las nuevas generaciones de intérpretes que con tanta profesionalidad la hace el Conservatorio Profesional". De hecho, ha puesto en valor que "cada año son numerosos los músicos que salen de sus aulas con una formación integral y que siguen asimismo su educación musical superior en centros nacionales".

Blanco, por su parte, ha destacado que el proyecto "aborda la música contemporánea, entendida en el más amplio sentido, porque el concepto genera un debate que es muy difícil de solventar, si bien se puede resumir en que se trata de entender un poco que es lo que ha pasado en los últimos 150 años de la música".

"Nosotros entendemos que al alumnado lo tenemos que formar en todas las épocas y en todos los estilos, y lo que queremos además que sean ellos, desde su comprensión de estas músicas, los que los acerquen a la sociedad".

Para ello, Blanco ha indicado que habrá tres maneras diferentes de acercarse, en las que en total participarán más de 50 alumnos del conservatorio, siendo la primera una exposición que reúne materiales audiovisuales, partituras, ejemplo de rotación no convencional y espacios interactivos dedicados a la música contemporánea y sus vínculos con otras disciplinas artísticas. Contará con presentaciones a cargo de los estudiantes.

A esto, se unirán dos charlas, una el 5 de febrero, a las 18,30, bajo el título '¿Es música o es ruido?', a cargo de Sara Alexandra Voicu, y otra, al día siguiente, a la misma hora, impartida por Eduardo Arteaga y Maria Lacalle sobre 'El minimalismo musical. Aprender a escuchar el tiempo'.

Las jornadas, concluirán con dos conciertos, a las 19,30 horas, el primer de guitarra, instrumentos de púa, piano, cuerda y percusión obras de Brouwer, Rossé o Baumann, y el segundo con interpretaciones de Glass, Reich, Pärt o Hosokawa, con piano, clarinete y percusión.