El 'Concurso de Calderetas Riojanas' de San Mateo celebra su XVII edición con 150 grupos participantes - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La calle Gonzalo de Berceo ha acogido este martes el 'XVII Concurso de Calderetas Riojanas', organizado por el Ayuntamiento de Logroño en el marco de las fiestas de San Mateo y 69ª Vendimia Riojana, en el que han participado 150 grupos, 30 más que en la edición anterior, que han ocupado buena parte de la vía.

Desde primera hora de la mañana, ha habido una gran animación en la calle, con los grupos preparando sus calderetas riojanas (a cada participante se le ha facilitado un puesto para cocinar, con mesa de trabajo y sillas, así como el agua y las patatas, ingredientes básicos del plato) y numerosos visitantes. Se han otorgado siete premios, a las mejores calderetas y a la mejor decoración del puesto.

Estos galardones estaban dotados con regalos como estuches de vino, paelleras y productos de la huerta riojana.

Así, han resultado premiadas las calderetas riojanas elaboradas por los grupos liderados por Juan Carlos Gallego Beltrán, Álvaro Ruiz Gil, Loreto Sánchez Pancho, Carlos González del Campo, Manuel Alonso Romero y Carmen Pereira Azuara.

En cuanto al galardón a la mejor decoración del puesto ha recaído en el Ana Rosa Gómez Saso. Y, finalmente dos premios sorpresa a las mesas 65 y 76, concedidos por el diario digital 941 a la 'Caldereta más gozadora', por el gran ambiente y diversión que han generado durante todo el certamen.

Una vez concluida la labor del jurado, los participantes han podido compartir las calderetas para concluir una jornada con gran participación y buen ambiente.