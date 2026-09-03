Un concurso de disfraces para escolares permitirá poner en valor el legado y la historia de ilustres riojanos y riojanas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Poner en valor y recuperar la historia de referentes ilustres riojanos y riojanas es el fin de la actividad 'talentoriojano.es' que se celebrará durante este mes de septiembre en los centros escolares. Un concurso de interpretación en el que, a través de disfraces, los participantes deberán elegir un personaje y, con un vídeo, trasladar su actividad y dar a conocer los hechos más importantes de su vida y su legado.

Se trata de la segunda edición de esta iniciativa que en su estreno logró más de 700 participantes y alrededor de 100.000 visualizaciones en Internet. A la iniciativa pueden concurrir alumnos desde Primaria a Bachillerato. Así lo ha explicado el creador de la idea, Axel Cardona, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el responsable de librerías Santos Ochoa, Diego Ochoa.

En esta ocasión y para inspirar a los participantes, desde la organización han editado el libro 'Talento riojano. Pequeñas historias de grandes personajes' que se ha repartido en todos los centros riojanos para dar a conocer la iniciativa y hacer la participación más sencilla.

PEQUEÑA BIOGRAFÍA

El libro cuenta la historia de alrededor de 50 personas riojanas en las que se detalla una pequeña biografía. Entre ellos, Santos Ochoa, Mayte Mateos, Obispo Blanco, Carmen Medrano, Martín Fernández de Navarrete, Carlota Castrejana o también la vida de González Gallarza, Cosme García, Quintiliano, Gonzalo de Berceo, María de la O Lejárraga, Duquesa de la Victoria, Rafael Azcona, Mena y Navarrete, Navarrete el Mudo, San Millán, Eliseo Pinedo, los hermanos D'Elhuyar o Sagasta, entre otros muchos referentes.

Cada figura representa una fuente de inspiración: Sus logros y vicisitudes nos demuestran cómo la determinación presonal tiene el poder de transformar la realidad individual y colectiva. En este recorrido, además, cobra especial relevancia el papel de la mujer riojana, muy a menudo en la sombra, que ha sido motor de profundos avances sociales, culturales y económicos.

CATEGORÍAS

La iniciativa contará con dos categorías, por un lado, los menores que quieran participar con sus familias lo harán en la individual y la otra será para alumnos que participen con sus centros educativos. El funcionamiento es muy sencillo, los participantes deberán grabar un vídeo de máximo de un minuto en el que, disfrazado, interpretará a dicho riojano o riojana ilustre.

El objetivo, explica Cardona, es inspirar a las nuevas generaciones a través de personajes que han realizado un gran aporte a la sociedad desde La Rioja, fomentando el conocimiento de la cultura de la región mediante la lectura, la expresión artística y la creación en familia de disfraces con materiales reutilizados".

FUSIÓN DEL ÁMBITO CULTURAL Y EDUCATIVO

Por su parte, Roberto Iturriaga ha destacado el valor de esta iniciativa que pone en valor y da a conocer personajes ilustres riojanos. Se trata de una fusión del ámbito cultural y educativo muy importante, ha añadido.

El jurado estará compuesto por un conjunto de profesionales de la historia y la comunicación de la región así como con representantes de las entidades colaboradoras de talentoriojano.es; Gobierno de La Rioja, Librerías Santos Ochoa, Grupo Echaurren, tiendas El Ángel, Cines Siete Infantes, puzle Descubriendo La Rioja y la Solución Editorial. La iniciativa es una idea de la agencia de marketing y publicidad aquitieneslasolucion.com.

Además de los atractivos premios para escolares, familias y docentes, el carácter educativo y lúdico de la iniciativa anima a que cada centro haga de esta una actividad enriquecedora, que permita el desarrollo de diversas competencias, el afianzamiento de conocimientos relacionados con nuestra cultura e historia regional así como la identificación de valores y referentes.

INDIVIDUAL

Los niños y jóvenes, cuyos padres o tutores responsables los inscriban, podrán optar a los siguientes premios:

- El mejor disfraz y explicación del personaje recibirá un viaje en familia para cuatro personas al Parque Warner o a Port Aventura (entradas y alojamiento).

- Los nueve finalistas seleccionados por el jurado en esta categoría recibirán bonos de 30 euros para canjear por libros y material de papelería en Santos Ochoa y otro de 20 euros para gominolas de 'El Ángel'.

- El vídeo más votado en Internet recibirá, además de los dos bonos anteriores, cuatro entradas para disfrutar de una película en familia en Cines Siete Infantes.

AULAS DE CLASE

La clase más participativa, con mejores disfraces y exposiciones de los personajes de toda La Rioja recibirá entradas para asistir en grupo y con su profesor o profesora a una película de estreno en los Cines Siete Infantes de Logroño.

DOCENTES

Entre todos los profesores y profesoras que inscriban a su clase y dinamicen la participación se sorteará una experiencia gastronómica para dos personas en uno de los restaurantes del Grupo Echaurren. También se sortearán diez bonos para libros publicados por la editorial riojana lasolucioneditorial.com

FECHAS

Con el fin de gestionar la logística del concurso se agradece a los participantes el realizar su preinscripción antes del martes 15 de septiembre, aunque los vídeos pueden enviarse hasta el 30 de septiembre a las 23,59 horas.

Si bien la preinscripción no es obligatoria y se puede participar de igual manera, esta acción previa facilitará la labor final del jurado cuyo fallo se dará a conocer el 12 de octubre. Los formularios y bases del concurso estarán disponibles en: talentoriojano.es