Los concursos de acreedores crecen un 25% hasta agosto en La Rioja, según Iberinform

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las insolvencias empresariales han registrado en los ocho primeros meses un crecimiento del 7,4% respecto al mismo periodo de 2024, mientras que en agosto alcanzaron una subida interanual del 20%, de acuerdo con el seguimiento de los procesos concursales publicados en el BOE que realiza Iberinform. En el caso de La Rioja han ascendido hasta el 25 por ciento.

Dentro del análisis por sectores, Iberinform destaca que hasta agosto de 2025 predominan las insolvencias en el comercio (24% del total) y en los sectores de construcción e inmobiliario (19%), seguidos de industria manufacturera (15%) y servicios a empresa y hostelería (11%).

En relación con el mismo periodo del año pasado, los mayores incrementos han figurado en los subsectores de industria extractiva (200%), industria manufacturera textil (85%), alojamiento hotelero (48%), energía (45%), materiales de construcción y sanidad (42%).

Por otro lado, la concursalidad ha registrado los mayores descensos en los subsectores de industria de electrónica y TIC (-42%), consumo duradero (-31%), educación (-22%) e industria de automoción (-18%).

En cuanto a las comunidades autónomas, la concursalidad empresarial se ha concentrado en Cataluña (26% del total), Madrid (22%), la Comunidad Valenciana (14%) y Andalucía (10%).

Asimismo, Iberinform señala que los mayores crecimientos en el conjunto de 2025 con respecto al año anterior han tenido lugar en Ceuta (100%), Baleares (44%), Extremadura (32%) y La Rioja (25%). En cambio, las mayores mejorías se han encontrado en Melilla (-50%), Cantabria (-39), Castilla y León (-29%) y Asturias (-15%).

Por tamaño, el aumento de la concursalidad ha crecido un 12% entre la mediana empresa. En lo que respecta a la antigüedad, las tasas más elevadas de crecimiento se han situado entre las empresas de 0 a 5 años (10%) y de 6 a 10 años (9,1%).